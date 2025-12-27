Киев под многочасовым огнем: много попаданий, пожаров и жертв (фото, видео)

Атака продолжается, власти призывают находиться в укрытиях

Киев и область россияне в ночь на субботу и утром 27 декабря обстреливали несколько часов подряд. Известно о немало попаданий, пожарах и многих пострадавших.

Телеграф собрал основные данные, которые известны на 9:30 утра. Пока еще фиксируются вражеские дроны. На Левом берегу Киева ДТЭК вводит экстерные отключения. В общей сложности в столице пострадали 11 человек, восемь госпитализированных. Среди пострадавших – несовершеннолетний. В городе слышен запах гари от пожаров, жителей призывают не открывать окна из-за смога.

В результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы. Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Виталий Кличко, городской голова Киева

По данным Виталия Кличко в Дарницком районе попали в 24-этажное здание. Произошло возгорание на верхнем этаже. 24 и технические этажи частично разрушены. Горят также несколько частных домов рядом с жильем для престарелых. Из него эвакуировали 10 человек.

В Днепровском районе попадание беспилотника в 18-этажку. По данным мэра, занялся пожар на уровне третьего этажа. На пятом – под завалами ищут человека. По другому адресу попадание в 25-этажку, пожар на нижних этажах. Также в этом же районе есть попадание в депо.

В целом сообщают о попадании в гражданские объекты в 7 районах Киева. Среди них общежитие НАУ в Соломенском районе.

В Деснянском районе повреждена 9-этажка на уровне первого этажа. В Шевченковском районе пожар на 10-м этаже жилого дома. В Голосеевском районе горит СТО. На других локациях горят автомобили, повреждены гаражи, выбиты окна.

Киевская область

В Киевской области по данным ГСЧС, под огнем находились пять районов: Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский. В Белоцерковском районе Россия убила женщину 1978 года рождения.

Пожар по прилету в Киевской области/ Фото: ГСЧС

В том же районе раненого мужчину госпитализировали в больницу. В Вышгородском районе обломки разрушенного дома упали на человека, его удалось извлечь из-под завалов живым, в результате пожара частного дома пять человек получили острую реакцию на стресс, среди них ребенок 2017 года рождения. Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Россия целила объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с момента последней массированной атаки по столице Украины не прошло и недели. Обстрелы могут существенно усугубить ситуацию с энергоснабжением Киева.