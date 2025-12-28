Почему вместе со светом отключают воду и тепло? Украинцам дали простое объяснение

Россияне, разрушая энергетическую инфраструктуру, оставляют украинцев еще и без тепла и воды

Российские обстрелы приводят к длительным отключениям электроэнергии в Украине. Кроме этого в помещениях часто пропадает водо- и теплоснабжение.

Основой для обеспечения важных составляющих современной жизни является электроэнергия. "Телеграф" расскажет, как работает система ЖКХ и что делать в случае полного блэкаута.

Почему исчезает водоснабжение

В Министерстве энергетики Украины отмечают, когда в городе исчезает электроснабжение, водоснабжение также часто прекращается — не из-за самой подачи воды, а из-за зависимости от электроэнергии системы водоснабжения. Вода подаётся насосами, работающими от электроэнергии.

Если используются аварийные отключения электроэнергии, то насосы обесточиваются и останавливаются. Давление в водопроводе быстро падает, и вода перестает поступать в квартиры сначала на верхние этажи, потом и на нижние. Частично вода может идти еще некоторое время из-за остаточного давления в системе, но ненадолго.

Если у водоканала есть резервное питание, такое как дизель-генераторы, автоматические системы, подача воды потребителям может продолжаться. По возвращении напряжения насосы снова запускаются, давление в системе постепенно восстанавливается, и вода снова появляется в кранах.

Отсутствие водоснабжения. Фото Getty image

Почему исчезают тепло и горячая вода

Как рассказал "Телеграфу" эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко, есть несколько составляющих подачи отопления в многоквартирные дома. Основные из них также связаны с энергоснабжением.

"Например, в домах от девяти этажей и выше подачи тепла на этажи отвечают насосы. Если насосы не оборудованы резервными источниками питания, а в 90% таких источников нет, то люди остаются без отопления. При длительных отключениях старые дома достаточно быстро охлаждаются", — сказал Попенко.

А второй составляющей это резервные источники питания на самых котельных. В Украине с этим тоже проблемы.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Россия охотится за украинским газом: хватит ли запасов на зиму и где ситуация самая критическая

Олег Попенко Фото Facebook/olegpopenko

Как действовать в случае полного отключения электричества, воды и тепла

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнародовала рекомендации населению в случае исчезновения электро-, тепло- и водоснабжения. При отключении воды в ГСЧС рекомендуют: сделайте запас питьевой воды на 2-3 суток; используйте питьевую воду из бюветов, колодцев, колодцев; найдите пункт разлива воды; сделайте запас технической воды; используйте техническую воду из открытых водоемов.

Также важно хранить воду в закрытых емкостях, рекомендуется пометить воду маркировкой: "Для питья", "Для технических нужд", кипятить воду для питья и приготовления пищи (кипячение является эффективным методом обеззараживания воды) и хранить обеззараженную воду не более одних суток.

Что делать при отключении водоснабжения | Инфографика ГСЧС

При отключении тепла необходимо тепло одеваться, носить термобелье, флисовую одежду, пить и есть горячее, беречь тело от переохлаждения, по возможности переехать к родственникам или знакомым, у которых есть отопление, узнать от местных властей о размещении пунктов обогрева.

Что делать в случае отсутствия тепла. Инфографика ГСЧС

В случае отключения электроснабжения гражданам советуют выключить электробытовые приборы из розеток, чтобы предотвратить их выход из строя, подготовить заранее автономные источники освещения (фонари, свечи и т.п.), использовать электрогенератор вне помещения, заранее зарядить мобильные телефоны и держать заряженными пауэрбанками.

Что делать при отключении энергоснабжения. Инфографика ГСЧС

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются ТЭС, ГЭС и ТЭЦ и почему они являются приоритетной целью для россиян.