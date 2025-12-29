Носила имя дочери графов Потоцких: как переименовывали самую длинную улицу Ивано-Франковска (фото)

Она является самой большой улицей города — более 5 тысяч километров

Улица Евгения Коновальца в Ивано-Франковске имеет историю, полную перемен и преображений. Она видела австрийских графов и польских предпринимателей, немецких оккупантов и советских военных, а сегодня является оживленной артерией современного Ивано-Франковска.

За свои более чем 300 лет она четыре раза меняла свое название. Она была названа в честь дочери владельцев города, выдающегося украинского писателя, политического и военного деятеля, а также капитана, погибшего в бою за Ивано-Франковск во время Второй мировой войны. Подробнее об улице написал "Телеграф".

История самой длинной улицы Ивано-Франковска

Улица Евгения Коновальца является одной из ключевых транспортных артерий Ивано-Франковска. Она соединяет центральную часть города с южными окраинами и ведет в направлении Надворной. Это самая длинная улица областного центра — ее протяженность составляет 5,6 километра.

Краткая история

Эта улица появилась еще в начале XVIII столетия. За триста лет она неоднократно меняла границы, функции и название, но всегда оставалась важной для развития города.

Сначала улицу знали под названием Зосина Воля. Так ее назвали Юзеф и Виктория Потоцкие в память о дочери Софии. Она помогала обездоленным и поддерживала сирот и людей с инвалидностью, которые жили поблизости. После ее смерти на этой территории появились приюты для бедных.

В период австрийского правления название изменили на Калицкую. Со второй половины XIX века улица снова получила название Зосина Воля, которая сохранялась и во времена Западноукраинской Народной Республики. Сегодня о ней напоминает только название ресторана, работающего на этой улице.

Во время немецкой оккупации улицу переименовали в честь Тараса Шевченко. В 1944 году советская власть дала ей имя Петра Дадугина, военного, погибшего во время боев за город. Современное название улица получила 10 февраля 1993 — в честь Евгения Коновальца, который находился в Станиславе в 1919 году во время подготовки Акта Злуки.

Архитектура улицы

На улице расположено несколько важных объектов. В здании № 35 сейчас работает Ивано-Франковский университет права имени короля Данила Галицкого. Ранее на этом месте действовали мастерские и производства, которые впоследствии стали основой завода "Промприлад".

Университет права имени короля Даниила Галицкого. Фото: Университет Короля Даниила

Рядом, на месте бывших мастерских "Фама", сегодня стоит многоэтажный жилой дом с авиакассами на первом этаже. В доме № 46 расположен Музей Небесной сотни.

Музей Небесной сотни. Фото: Wikipedia

Здание под номером 72 – это первые капитальные военные казармы города, построенные в 1886 году. Они использовались артиллерийскими подразделениями, а с 2004 здесь работает военная кафедра Национального университета нефти и газа.

Рядом по адресу № 104а сохранились бывшие казармы дивизии конной артиллерии, построенные в 1898 году.

Казармы дивизии конной артиллерии сто лет назад и сейчас. Фото: ПИК

