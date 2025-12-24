Улица без тротуаров и всего с четырьмя домами: как менялось ее название и где она расположена (видео)

Самая короткая улица города помнит его застройку, главную синагогу и немецкую армию, которая разрушила ее часть во время Второй мировой войны

В самом центре Ивано-Франковска есть улица, которую можно пройти за несколько минут и так же легко не заметить. Хотя она и самая короткая улица города, на ней расположились кафе, и она трижды меняла свое название.

Речь идет об улице Труша — самой короткой и самой узкой улице Ивано-Франковска. Она расположена в историческом центре города и соединяет площадь Рынок с улицей Леси Украинки вблизи площади Мицкевича. "Телеграф" рассказал о ее истории.

Как самая короткая улица Ивано-Франковска меняла название в разные эпохи

Ширина улицы составляет около шести метров, поэтому тротуаров здесь никогда не было. Название она получила в честь украинского художника Ивана Труша.

На улице всего четыре дома. Юридически к ней принадлежит только одно сооружение — четырехэтажный каменный дом № 4, построенный в 1930 году на углу с улицей Леси Украинки. Остальные здания выходят на улицу боковыми фасадами и официально приписаны к соседним улицам. Три из этих домов имеют статус памятников архитектуры.

История улицы Труша

Улица появилась почти сразу после основания города. Сначала она называлась Божничья, поскольку упиралась в главную синагогу, которая стояла на месте современного сквера Русской Троицы. Долгое время выхода на площадь Рынок не было.

В 1942 году улица впервые получила прямой выход на рынок. Это произошло после сноса южного квартала площади по приказу нацистских оккупантов. В тот же период была разобрана старая синагога, а саму улицу переименовали в Темную.

После Второй мировой войны улица называлась Короткая, иногда ее также называли Малой. В 1960-х годах она получила имя советского актера Василия Качалова. Современное название – улица Труша – утвердили в 1995 году.

Южным краем улица выходит на улицу Леси Украинки. Там находится медицинский университет. До 1914 года в его главном корпусе работала региональная дирекция австрийской железной дороги, позже здесь размещался магистрат. Во времена Польской Республики в здании действовало руководство Станиславовского воеводства, а затем банк и финансовая палата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории переименования улицы, с которой началась Одесса.