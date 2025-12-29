Весь Новый 2026 год пройдет насмарку, если это будет на столе

Новогодние приметы — особое направление народного фольклора. Вы знаете, какое блюдо категорически нельзя ставить на стол в новогодний вечер?

Новый год — старинный семейный праздник, главным атрибутом которого является заставленный блюдами стол. Кстати, считается, что их должно быть 12 по числу месяцев в году. Но есть одно кушанье, которое именно в это время нельзя подавать к столу.

Речь идет о раках, крабах и омарах. Но почему?

Дело в том, что эти деликатесные "товарищи" передвигаются исключительно боком или пятятся назад. Этот способ передвижения стал причиной того, что раки и крабы не готовятся к новогоднему празднику.

В народе считается, что употребление этих блюд вынудит и вас весь год пятиться от своих проблем и двигаться боком вокруг своей цели там, где можно пройти прямо и быстро решить вопрос. С наступающим!

Раки, крабы и омары на столе на Новый год могут испортить вам весь 2026 год

Как известно, 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади, а потому также строго запрещено ставить на стол блюда из конины. Чтобы порадовать лошадку, лучше наоборот добавить больше зелени и фруктов на праздничный стол.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, какие еще ритуалы, связанные с Новым годом, могут обеспечить вам удачу в следующем году — нужно всего лишь покормить птиц, не выбрасывать еду с праздничного стола и зажечь свечи.