Весь Новый 2026 год пройдет насмарку, если это будет на столе

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Автор
Народные приметы, что нельзя подавать на стол на Новый год
Народные приметы, что нельзя подавать на стол на Новый год. Фото Pixabay

Новогодние приметы — особое направление народного фольклора. Вы знаете, какое блюдо категорически нельзя ставить на стол в новогодний вечер?

Новый год — старинный семейный праздник, главным атрибутом которого является заставленный блюдами стол. Кстати, считается, что их должно быть 12 по числу месяцев в году. Но есть одно кушанье, которое именно в это время нельзя подавать к столу.

Речь идет о раках, крабах и омарах. Но почему?

Дело в том, что эти деликатесные "товарищи" передвигаются исключительно боком или пятятся назад. Этот способ передвижения стал причиной того, что раки и крабы не готовятся к новогоднему празднику.

В народе считается, что употребление этих блюд вынудит и вас весь год пятиться от своих проблем и двигаться боком вокруг своей цели там, где можно пройти прямо и быстро решить вопрос. С наступающим!

Раки, крабы и омары почему нельзя готовить на Новый год
Раки, крабы и омары на столе на Новый год могут испортить вам весь 2026 год

Как известно, 2026 год будет годом Красной Огненной Лошади, а потому также строго запрещено ставить на стол блюда из конины. Чтобы порадовать лошадку, лучше наоборот добавить больше зелени и фруктов на праздничный стол.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, какие еще ритуалы, связанные с Новым годом, могут обеспечить вам удачу в следующем году — нужно всего лишь покормить птиц, не выбрасывать еду с праздничного стола и зажечь свечи.

