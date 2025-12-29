Рус

Весь Новий 2026 пройде нанівець, якщо це буде на столі

Автор
Ірина Семчишина
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Народні прикмети, що не можна подавати на стіл на Новий рік
Народні прикмети, що не можна подавати на стіл на Новий рік. Фото Pixabay

Новорічні прикмети – особливий напрямок народного фольклору. Ви знаєте, яку страву категорично не можна ставити на стіл новорічного вечора?

Новий рік – старовинне сімейне свято, головним атрибутом якого є заставлений стравами стіл. До речі, вважається, що їх має бути 12 за кількістю місяців на рік. Але є одна страва, яку саме в цей час не можна подавати до столу.

Йдеться про раків, крабів та омарів. Але чому?

Справа в тому, що ці делікатесні "товариші" пересуваються виключно боком або задкують назад. Цей спосіб пересування став причиною того, що раки та краби не готуються до новорічного свята.

У народі вважається, що вживання цих страв змусить вас весь рік задкувати від своїх проблем і рухатися боком навколо своєї мети там, де можна пройти прямо і швидко вирішити питання. З наступаючим!

Раки, краби та омари чомусь не можна готувати на Новий рік
Раки, краби та омари на столі на Новий рік можуть зіпсувати вам весь 2026 рік

Як відомо, 2026 буде роком Червоного Вогняного Коня, а тому також суворо заборонено ставити на стіл страви з конини. Щоб порадувати конячку, краще навпаки додати більше зелені та фруктів на святковий стіл.

Раніше "Телеграф" також розповідав, які ще ритуали, пов’язані з Новим роком, можуть забезпечити вам удачу наступного року — потрібно лише погодувати птахів, не викидати їжу зі святкового столу та запалити свічки.

Теги:
#Морепродукти #Новий рік #Прикмети #Раки #Краби