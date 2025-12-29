Весь Новий 2026 пройде нанівець, якщо це буде на столі

Новорічні прикмети – особливий напрямок народного фольклору. Ви знаєте, яку страву категорично не можна ставити на стіл новорічного вечора?

Новий рік – старовинне сімейне свято, головним атрибутом якого є заставлений стравами стіл. До речі, вважається, що їх має бути 12 за кількістю місяців на рік. Але є одна страва, яку саме в цей час не можна подавати до столу.

Йдеться про раків, крабів та омарів. Але чому?

Справа в тому, що ці делікатесні "товариші" пересуваються виключно боком або задкують назад. Цей спосіб пересування став причиною того, що раки та краби не готуються до новорічного свята.

У народі вважається, що вживання цих страв змусить вас весь рік задкувати від своїх проблем і рухатися боком навколо своєї мети там, де можна пройти прямо і швидко вирішити питання. З наступаючим!

Раки, краби та омари на столі на Новий рік можуть зіпсувати вам весь 2026 рік

Як відомо, 2026 буде роком Червоного Вогняного Коня, а тому також суворо заборонено ставити на стіл страви з конини. Щоб порадувати конячку, краще навпаки додати більше зелені та фруктів на святковий стіл.

Раніше "Телеграф" також розповідав, які ще ритуали, пов’язані з Новим роком, можуть забезпечити вам удачу наступного року — потрібно лише погодувати птахів, не викидати їжу зі святкового столу та запалити свічки.