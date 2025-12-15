Свечи и птицы: как старинные украинские ритуалы изменят вашу жизнь к лучшему в 2026 году
Какие новогодние приметы правдивы, сложно сказать. Но есть несколько моментов, в которые особенно верили старые люди, жившие в Украине.
Новый год давно перестал быть просто отсчетом календаря, когда все стремятся хорошо покушать и повеселиться. Эти простые человеческие радости конечно важны, но есть некоторые моменты, про которые не принято громко говорить, но сделать нужно. Так по крайней мере считают старые украинцы.
- Если перед Новым годом покормить птиц, следующий сезон обязательно будет урожайным. Разумеется, подсыпать пернатым зерна или просто крошек можно в любое время, но в этот период это обязательно. Вы же слышали, что стук птички в окно означает привет от родной покойной души? Вот-вот. Не дайте им голодать, чтобы в наступающем году самому не оказаться сложной ситуации.
- На праздничном столе должны быть свечи. Огонь очищает, и в его пламени должно сгореть все, что мешало, угнетало и приносило разочарование и грусть. Наблюдая за яркими огоньками живого пламени, представляйте как они сжигают все темное и нехорошее, как освобождается место в вашей жизни для радостных событий.
- Не выбрасывайте еду с праздничного стола. Бывает, при подготовке к Новому году готовится слишком много блюд, закупается слишком много скоропортящихся продуктов. Выбрасывать это — очень плохая примета. Если человек не ценит то, что есть, придет момент и у него не будет и этого.
Даже если вы не верите в народные приметы, повторить ритуал своих прадедушек-прабабушек несложно. А вдруг это правда?
