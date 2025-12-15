Свечи и птицы: как старинные украинские ритуалы изменят вашу жизнь к лучшему в 2026 году

Какие новогодние приметы правдивы, сложно сказать. Но есть несколько моментов, в которые особенно верили старые люди, жившие в Украине.

Новый год давно перестал быть просто отсчетом календаря, когда все стремятся хорошо покушать и повеселиться. Эти простые человеческие радости конечно важны, но есть некоторые моменты, про которые не принято громко говорить, но сделать нужно. Так по крайней мере считают старые украинцы.

Если перед Новым годом покормить птиц, следующий сезон обязательно будет урожайным. Разумеется, подсыпать пернатым зерна или просто крошек можно в любое время, но в этот период это обязательно. Вы же слышали, что стук птички в окно означает привет от родной покойной души? Вот-вот. Не дайте им голодать, чтобы в наступающем году самому не оказаться сложной ситуации. На праздничном столе должны быть свечи. Огонь очищает, и в его пламени должно сгореть все, что мешало, угнетало и приносило разочарование и грусть. Наблюдая за яркими огоньками живого пламени, представляйте как они сжигают все темное и нехорошее, как освобождается место в вашей жизни для радостных событий. Не выбрасывайте еду с праздничного стола. Бывает, при подготовке к Новому году готовится слишком много блюд, закупается слишком много скоропортящихся продуктов. Выбрасывать это — очень плохая примета. Если человек не ценит то, что есть, придет момент и у него не будет и этого.

Даже если вы не верите в народные приметы, повторить ритуал своих прадедушек-прабабушек несложно. А вдруг это правда?

