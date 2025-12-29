С пеплом в бокале шампанского и не только: как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь
Вселенная любит конкретику, поэтому и загадывать нужно правильно
Новогодняя ночь — время чудес. Именно в момент боя курантов принято загадывать самое заветное желание. Однако чтобы оно сбылось, нужно не только верить, но и соблюдать некоторые ритуалы.
"Телеграф" рассказывает, как правильно загадать желание в новогоднюю ночь и что сделать, чтобы превратить мечту в цель.
Как загадывать желание — пошаговая инструкция
Правильная формулировка
Очень важно правильно сформулировать свое желание, так как Вселенная любит конкретику. Конечно же, лучше записать все на бумаге или напечатать в заметках, чтобы было проще визуализировать.
При формулировании желания нужно писать в настоящем времени. Например: не "я хочу купить машину", а "я езжу на своей новой (марка) машине". Также формулируйте желания без частицы "не". Например: не "я не болею", а "я здоров и полон сил".
Кроме того, важно, чтобы желание касалось только вас лично. Например: не "я хочу, чтобы Вася на мне женился", а "я счастлива в любви с достойным мужчиной".
Также добавьте в свое желания конкретики в чувствах. Напишите, что вы ощущаете, когда желание сбылось — радость, спокойствие, влюбленность, победу.
Популярные ритуалы
- Классика с шампанским
Классический ритуал — написать желание на бумажке и сжечь ее над бокалом с шампанским, а потом выпить его. Для этого можно подготовить записку заранее и найти хорошую зажигалку, чтобы впопыхах под бой курантов не обжечься.
- Метод 12 записок
Если у вас много желаний, напишите их все на 12 отдельных листочках и положите под подушку в новогоднюю ночь. Утром, когда проснетесь, наугад достаньте из-под подушки одну бумажку — именно это желание имеет все шансы сбыться.
- Письмо в будущее
Напишите себе письмо в будущее — из 31 декабря следующего года. В нем подробно опишите, каким классным и успешным был для вас этот год и чего вы достигли. Запечатайте в конверт и откройте только через год 31 декабря. И вы удивитесь, сколько всего хорошего с вами случилось за этот год.
