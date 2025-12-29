С пеплом в бокале шампанского и не только: как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

Вселенная любит конкретику, поэтому и загадывать нужно правильно

Новогодняя ночь — время чудес. Именно в момент боя курантов принято загадывать самое заветное желание. Однако чтобы оно сбылось, нужно не только верить, но и соблюдать некоторые ритуалы.

"Телеграф" рассказывает, как правильно загадать желание в новогоднюю ночь и что сделать, чтобы превратить мечту в цель.

Как загадывать желание — пошаговая инструкция

Правильная формулировка

Очень важно правильно сформулировать свое желание, так как Вселенная любит конкретику. Конечно же, лучше записать все на бумаге или напечатать в заметках, чтобы было проще визуализировать.

При формулировании желания нужно писать в настоящем времени. Например: не "я хочу купить машину", а "я езжу на своей новой (марка) машине". Также формулируйте желания без частицы "не". Например: не "я не болею", а "я здоров и полон сил".

Фото: сгенерированно Grok

Кроме того, важно, чтобы желание касалось только вас лично. Например: не "я хочу, чтобы Вася на мне женился", а "я счастлива в любви с достойным мужчиной".

Также добавьте в свое желания конкретики в чувствах. Напишите, что вы ощущаете, когда желание сбылось — радость, спокойствие, влюбленность, победу.

Популярные ритуалы

Классика с шампанским

Классический ритуал — написать желание на бумажке и сжечь ее над бокалом с шампанским, а потом выпить его. Для этого можно подготовить записку заранее и найти хорошую зажигалку, чтобы впопыхах под бой курантов не обжечься.

Фото: сгенерированно Gemini

Метод 12 записок

Если у вас много желаний, напишите их все на 12 отдельных листочках и положите под подушку в новогоднюю ночь. Утром, когда проснетесь, наугад достаньте из-под подушки одну бумажку — именно это желание имеет все шансы сбыться.

Письмо в будущее

Напишите себе письмо в будущее — из 31 декабря следующего года. В нем подробно опишите, каким классным и успешным был для вас этот год и чего вы достигли. Запечатайте в конверт и откройте только через год 31 декабря. И вы удивитесь, сколько всего хорошего с вами случилось за этот год.

Фото: сгенерированно Grok

