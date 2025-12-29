З попелом у келиху шампанського і не тільки: як правильно загадувати бажання у новорічну ніч

Всесвіт любить конкретику, тому й загадувати треба правильно

Новорічна ніч – час чудес. Саме в момент бою курантів прийнято загадувати найзаповітніше бажання. Однак, щоб воно збулося, потрібно не тільки вірити, а й дотримуватися деяких ритуалів.

"Телеграф" розповідає, як правильно загадати бажання у новорічну ніч і що зробити, щоб перетворити мрію на мету.

Як загадувати бажання — покрокова інструкція

Правильне формулювання

Дуже важливо правильно сформулювати своє бажання, оскільки Всесвіт любить конкретику. Звичайно, краще записати все на папері або надрукувати в нотатках, щоб було простіше візуалізувати.

При формулюванні бажання потрібно писати в теперішньому часі. Наприклад: не "я хочу купити машину", а "я їжджу на своїй новій (марка) машині". Також формулюйте бажання без частки "не". Наприклад: не "я не хворію", а "я здоровий і сповнений сил".

Фото: згенеровано Grok

Крім того, важливо, щоб бажання стосувалося лише вас особисто. Наприклад: не "я хочу, щоб Вася зі мною одружився", а "я щаслива в коханні з гідним чоловіком".

Також додайте у своє бажання конкретики у почуттях. Напишіть, що ви відчуваєте, коли бажання збулося — радість, спокій, закоханість, перемогу.

Популярні ритуали

Класика з шампанським

Класичний ритуал — написати бажання на папірці та спалити його над келихом із шампанським, а потім випити його. Для цього можна підготувати записку заздалегідь і знайти хорошу запальничку, щоб похапцем під бій курантів не обпектися.

Фото: згенеровано Gemini

Метод 12 записок

Якщо у вас багато бажань, напишіть їх на 12 окремих листочках і покладіть під подушку в новорічну ніч. Вранці, коли прокинетеся, навмання дістаньте з-під подушки один папірець — саме це бажання має всі шанси справдитися.

Лист у майбутнє

Напишіть собі листа у майбутнє — з 31 грудня наступного року. У ньому докладно опишіть, яким класним та успішним був для вас цей рік і чого ви досягли. Запечатайте конверт і відкрийте тільки через рік — 31 грудня. І ви здивуєтеся, скільки всього найкращого з вами трапилося за цей рік.

Фото: згенеровано Grok

Раніше "Телеграф" розповідав, яким трьом знакам Зодіаку не пощастить у коханні 2026-го. Це буде рік розбитих сердець.