Мир будет мчаться на горящем скакуне: что символизирует год Красной Огненной Лошади 2026

Галина Струс
Каким будет год Красной Огненной Лошади Новость обновлена 20 ноября 2025, 15:21
В китайском календаре 2026-й — это год Красной Огненной Лошади

Уже совсем скоро украинцы будут встречать новый 2026 год. По китайскому календарю — это год Красной Огненной Лошади. В последний раз год этого животного был 1966-й.

"Телеграф" рассказывает, что символизирует Красная Огненная Лошадь и каким будет 2026 год для людей.

Основная символика и характеристики 2026 года

Год Красной Огненной Лошади обещает стать временем перемен и новых вызовов, пишет Marie Claire. Говорят, что 2006-м мир будет буквально мчаться на горящем скакуне.

год Красной Огненной Лошади

В китайском календаре новый 2026 год официально наступит 17 февраля, а Лошадь у них символизирует свободу, скорость, неукротимость и любовь к движению. А в новом году к ней добавится еще и энергия стихии Огня. Так что с уверенностью можно сказать, что главной метафорой года станет образ скачущей про просторам лошади с горящей гривой.

Люди, которые родились в год Красной Огненной Лошади, отличаются харизматичностью, темпераментом, амбициозностью. Они всегда стремятся быть яркими, привлекать внимание и быть в эпицентре событий. При этом они отличаются импульсивностью и желанием получать все здесь и сейчас.

год Красной Огненной Лошади

Что принесет год Красной Огненной Лошади 2026?

Новый 2026 год ознаменуется периодом стремительных перемен, новых идей, технологических прорывов, социальных движений. Могут возникать конфликты, протесты, громкие политические события, бум креативных индустрий.

В экономической сфере возможны быстрые перемены — от взлетов до падений, возможны также спекуляции и развитие стартапов. Ожидаются новые течения в бизнесе и разных индустриях. В личной жизни людям нужно приготовиться к страстным романам, разводам, изменам и неожиданным решениям.

год Красной Огненной Лошади

В китайской культуре считается, что в год Красной Огненной Лошади мир будет нестись на горящем скакуне — ярко, быстро, красиво, но в то же время опасно. Это время ярких личностей, безумцев, бунтарей, больших и стремительных перемен.

