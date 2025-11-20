Мир будет мчаться на горящем скакуне: что символизирует год Красной Огненной Лошади 2026

В китайском календаре 2026-й — это год Красной Огненной Лошади

Уже совсем скоро украинцы будут встречать новый 2026 год. По китайскому календарю — это год Красной Огненной Лошади. В последний раз год этого животного был 1966-й.

"Телеграф" рассказывает, что символизирует Красная Огненная Лошадь и каким будет 2026 год для людей.

Основная символика и характеристики 2026 года

Год Красной Огненной Лошади обещает стать временем перемен и новых вызовов, пишет Marie Claire. Говорят, что 2006-м мир будет буквально мчаться на горящем скакуне.

В китайском календаре новый 2026 год официально наступит 17 февраля, а Лошадь у них символизирует свободу, скорость, неукротимость и любовь к движению. А в новом году к ней добавится еще и энергия стихии Огня. Так что с уверенностью можно сказать, что главной метафорой года станет образ скачущей про просторам лошади с горящей гривой.

Люди, которые родились в год Красной Огненной Лошади, отличаются харизматичностью, темпераментом, амбициозностью. Они всегда стремятся быть яркими, привлекать внимание и быть в эпицентре событий. При этом они отличаются импульсивностью и желанием получать все здесь и сейчас.

Что принесет год Красной Огненной Лошади 2026?

Новый 2026 год ознаменуется периодом стремительных перемен, новых идей, технологических прорывов, социальных движений. Могут возникать конфликты, протесты, громкие политические события, бум креативных индустрий.

В экономической сфере возможны быстрые перемены — от взлетов до падений, возможны также спекуляции и развитие стартапов. Ожидаются новые течения в бизнесе и разных индустриях. В личной жизни людям нужно приготовиться к страстным романам, разводам, изменам и неожиданным решениям.

В китайской культуре считается, что в год Красной Огненной Лошади мир будет нестись на горящем скакуне — ярко, быстро, красиво, но в то же время опасно. Это время ярких личностей, безумцев, бунтарей, больших и стремительных перемен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, про День святого Николая. Когда отмечают украинцы по новому и старому стилю.