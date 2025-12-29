К главе Закарпатского ТЦК пришли с обысками. Кто он и что известно о причинах

В декабре Савчуку уже объявили о неполном служебном соответствии

СБУ и Нацполиция проводит обыск у руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука. Проходят они в рамках уголовного дела по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

Что нужно знать:

В СБУ заявили, что следственные действия происходят с соблюдением действующего законодательства

Савчук в должности с октября 2023 года

В декабре Савчуку объявили неполное служебное соответствие

В СБУ в комментарии УП отметили, что обыски санкционированы и "происходят со строгим соблюдением закона". Журналист Виталий Глагола, который первым сообщил об обысках со ссылкой на собственные источники, заявил, что у руководителя ОТЦК нашли по месту жительства около 100 тысяч долларов США наличными. Изъятие и вероятное происхождение денег правоохранители пока не комментировали.

Кто такой Андрей Савчук

Полковник Андрей Савчук был назначен на должность начальника Закарпатского областного ТЦК в октябре 2023 приказом тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. До этого у него был "опыт по проведению оценки", который получил во время 1,5-летней службы в американской армии и работал заместителем руководителя учений по оценке ВСУ в 2021 году.

Андрей Савчук

Ранее, в 12 декабря Савчук объявил неполное служебное соответствие. По информации Глаголы, основанием стали многочисленные жалобы на работу Закарпатского ТЦК и возможные коррупционные нарушения. Он отмечал, что следующим шагом командования может стать решение об освобождении Савчука от занимаемой должности.

