К главе Закарпатского ТЦК пришли с обысками. Кто он и что известно о причинах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В декабре Савчуку уже объявили о неполном служебном соответствии
СБУ и Нацполиция проводит обыск у руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука. Проходят они в рамках уголовного дела по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.
Что нужно знать:
- В СБУ заявили, что следственные действия происходят с соблюдением действующего законодательства
- Савчук в должности с октября 2023 года
- В декабре Савчуку объявили неполное служебное соответствие
В СБУ в комментарии УП отметили, что обыски санкционированы и "происходят со строгим соблюдением закона". Журналист Виталий Глагола, который первым сообщил об обысках со ссылкой на собственные источники, заявил, что у руководителя ОТЦК нашли по месту жительства около 100 тысяч долларов США наличными. Изъятие и вероятное происхождение денег правоохранители пока не комментировали.
Кто такой Андрей Савчук
Полковник Андрей Савчук был назначен на должность начальника Закарпатского областного ТЦК в октябре 2023 приказом тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. До этого у него был "опыт по проведению оценки", который получил во время 1,5-летней службы в американской армии и работал заместителем руководителя учений по оценке ВСУ в 2021 году.
Ранее, в 12 декабря Савчук объявил неполное служебное соответствие. По информации Глаголы, основанием стали многочисленные жалобы на работу Закарпатского ТЦК и возможные коррупционные нарушения. Он отмечал, что следующим шагом командования может стать решение об освобождении Савчука от занимаемой должности.
Ранее "Телеграф" сообщал о нападении на ТЦК в Днепре. Военные были ранены и открыли ответный огонь.