До голови Закарпатського ТЦК завітали з обшуками. Хто він та що відомо про причини

В грудні Савчуку вже оголосили про неповну службову відповідність

СБУ та Нацполіція проводить обшук у керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрія Савчука. Відбуваються вони у межах кримінальної справи за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.

Що потрібно знати:

У СБУ заявили, що слідчі дії відбуваються з дотриманням чинного законодавства

Савчук на посаді з жовтня 2023 року

У грудні Савчуку оголосили неповну службову відповідність

В СБУ в коментарі УП зазначили, що обшуки санкціоновані та "відбуваються із суворим дотриманням закону". Журналіст Віталій Глагола, який першим повідомив про обшуки із посиланням на власні джерела заявив, що у керівника ОТЦК знайшли за місцем проживання близько 100 тисяч доларів США готівкою. Вилучення та ймовірне походження грошей правоохоронці наразі не коментували.

Хто такий Андрій Савчук

Полковник Андрій Савчук був призначений на посаду начальника Закарпатського обласного ТЦК у жовтні 2023 року наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. До цього він мав "досвід з проведення оцінювання", який здобув під час 1,5-річної служби в американській армії та працював заступником керівника навчань з оцінювання ЗСУ у 2021 році.

Андрій Савчук

Раніше, в 12 грудня Савчуку оголосили неповну службову відповідність. За інформацією Глаголи, підставою стали численні скарги на роботу Закарпатського ТЦК та можливі корупційні порушення. Він наголошував, що наступним кроком командування може стати рішення про звільнення Савчука із займаної посади.

