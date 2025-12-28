В Украине хотят создать новые ТЦК: где они могут появиться и что о них известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Центры получат юридический статус и новые полномочия
В Украине планируют создать поселковые и сельские центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект №14320.
Что нужно знать:
- Местные центры смогут учитывать призывников, предоставлять админ- и соцуслуги, ускорять оформление отсрочек
- Термин "городские" меняется на "городские, поселковые" с правами, как у районных ТЦК
- Сейчас 344 подразделения не имеют полномочий
Инициатором документа является Министерство обороны Украины. В настоящее время известно, что законопроект направлен на решение организационных и правовых проблем, которые обострились после административно-территориальной реформы 2020 года и в условиях военного положения.
Как отмечает нардеп Александр Федиенко, гражданам не придется ехать 40-80 км в районный центр для базовых вопросов.
"Но на мой взгляд здесь есть коррупционные риски, которые могут быть на местах. Законопроект еще не попал в профильный комитет и профильный комитет с ним еще не работал", — сказал он.
Что предлагают:
- Местные ТЦК смогут самостоятельно вести учет призывников, военнообязанных и резервистов;
- На местах будут предоставлять административные и социальные услуги;
- Ускорится оформление отсрочек от призыва.
Основные изменения:
- Поселковые ТЦК создаются на базе обособленных подразделений районных центров и получат юридический статус и управленческие полномочия;
- Предлагается замена термина "городские" на "городские, поселковые" и закрепить за ними права, аналогичные районным и городским ТЦК и СП.
Почему это важно
Дело в том, что после ликвидации военных комиссариатов и создания ТЦК и СП существующая сеть центров оказалась недостаточно адаптированной к условиям военного времени и масштабной мобилизации. Сейчас в структуре районных ТЦК и СП функционируют 344 обособленных подразделения, которые не имеют самостоятельного юридического статуса. Руководители таких подразделений не являются начальниками ТЦК и СП в правовом понимании, что существенно ограничивает их полномочия.
То есть, они не могут:
- Выдавать справки гражданам;
- Принимать решения по призыву и издавать приказы;
- Рассматривать дела об административных правонарушениях.
Таким образом, большинство документов требует согласования непосредственно в районных центрах, которые часто расположены на расстоянии 40–80 километров от обособленных подразделений. Это создает дополнительную логистическую нагрузку, усложняет доступ граждан к услугам и замедляет мобилизационные процессы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны объяснило, исчезнет ли бумажный военный билет с приходом "Резерв+".