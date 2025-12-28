В Украине хотят создать новые ТЦК: где они могут появиться и что о них известно

Центры получат юридический статус и новые полномочия

В Украине планируют создать поселковые и сельские центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект №14320.

Что нужно знать:

Местные центры смогут учитывать призывников, предоставлять админ- и соцуслуги, ускорять оформление отсрочек

Термин "городские" меняется на "городские, поселковые" с правами, как у районных ТЦК

Сейчас 344 подразделения не имеют полномочий

Инициатором документа является Министерство обороны Украины. В настоящее время известно, что законопроект направлен на решение организационных и правовых проблем, которые обострились после административно-территориальной реформы 2020 года и в условиях военного положения.

Как отмечает нардеп Александр Федиенко, гражданам не придется ехать 40-80 км в районный центр для базовых вопросов.

"Но на мой взгляд здесь есть коррупционные риски, которые могут быть на местах. Законопроект еще не попал в профильный комитет и профильный комитет с ним еще не работал", — сказал он.

Что предлагают:

Местные ТЦК смогут самостоятельно вести учет призывников, военнообязанных и резервистов;

На местах будут предоставлять административные и социальные услуги;

Ускорится оформление отсрочек от призыва.

Основные изменения:

Поселковые ТЦК создаются на базе обособленных подразделений районных центров и получат юридический статус и управленческие полномочия;

Предлагается замена термина "городские" на "городские, поселковые" и закрепить за ними права, аналогичные районным и городским ТЦК и СП.

Почему это важно

Дело в том, что после ликвидации военных комиссариатов и создания ТЦК и СП существующая сеть центров оказалась недостаточно адаптированной к условиям военного времени и масштабной мобилизации. Сейчас в структуре районных ТЦК и СП функционируют 344 обособленных подразделения, которые не имеют самостоятельного юридического статуса. Руководители таких подразделений не являются начальниками ТЦК и СП в правовом понимании, что существенно ограничивает их полномочия.

То есть, они не могут:

Выдавать справки гражданам;

Принимать решения по призыву и издавать приказы;

Рассматривать дела об административных правонарушениях.

Таким образом, большинство документов требует согласования непосредственно в районных центрах, которые часто расположены на расстоянии 40–80 километров от обособленных подразделений. Это создает дополнительную логистическую нагрузку, усложняет доступ граждан к услугам и замедляет мобилизационные процессы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Минобороны объяснило, исчезнет ли бумажный военный билет с приходом "Резерв+".