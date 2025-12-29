Готовьте место под елкой: кого из знаков Зодиака на Новый год завалят подарками
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Кто-то получит много приятных подарочков
До Нового года остались считанные дни, а значит самое время готовить подарки и самим принимать внимание и приятные презенты. Для некоторых знаков Зодиака эти новогодние праздники станут временем подарков и сюрпризов.
"Телеграф" рассказывает, кто из знаков Зодиака в списке счастливчиков на Новый год и получит много подарков.
Как оказалось, в списке три знака Зодиака — это Львы, Стрельцы и Рыбы. Об этом пишет Cafe Astrology.
Лев
Во время праздников Львы точно будут в центре внимания. В этом году вы проявили особенное обаяние и произвели нужное впечатление на окружающих, поэтому — готовьте место под елкой. И ожидайте самых невероятных и интересных подарков. Окружающие захотят выразить вам свое восхищение через щедрые жесты и красивые вещи.
Стрелец
Новогодние праздники станут для Стрельцов временем исполнения желаний. В этот период вы будете буквально притягивать к себе изобилие в виде приятных и нужных подарков. Ожидайте сюрпризов, о которых вы вскользь упоминали в течение года. Близкие люди прислушивались к вашим пожеланиям и точно побалуют вас презентами.
Рыбы
В праздничные дни вы получите много эмоций и материально ощутимых подарков. Теплота и доброжелательность, которой вы делились с людьми весь год, вернется к вам в виде щедрых и приятных подарков. Ваша природная очаровательность растопила много сердец, а заодно привела в вашу жизнь много хороших людей, которые не оставят вас без внимания в Новый год.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким трем знакам Зодиака не повезет в любви в 2026-м. Это будет год разбитых сердец для вас.