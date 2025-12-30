Поздравления с Новым годом 2026! Оригинальные картинки и открытки, чтобы отправить близким

Подборка красочных открыток и картинок, чтобы поздравить близких с Новым годом

До Нового года остались считанные часы, а значит, самое время начинать поздравлять родных и близких с праздником. В это непростое время милая открытка или теплая смс-ка с поздравлениями точно поднимет настроение людям, которые вам небезразличны.

Отметим, что по китайскому календарю Новый год наступит в феврале, а символом 2026 года станет Красная Огненная Лошадь. Это будет год стремительных перемен, быстрых решений и скорости во всех делах.

Нумерологи отмечают, что 2026 год относится к особым периодам, когда ощущение нового старта буквально витает в воздухе. Его энергия подарит новый импульс к началу нового жизненного этапа.

Поздравьте родных и близких с Новым годом 2026, пожелав им всего самого наилучшего в этом году. "Телеграф" подготовил подборку поздравлений в картинках, чтобы вы могли отправить близким и друзьям в соцсетях.

Картинки и открытки С Новым годом 2026

