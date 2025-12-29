С наступающим Новым годом 2026! Открытки и короткие смс-поздравления своими словами для близких

Поднимите настроение близким в канун праздника

До Нового года остались считанные дни, а значит самое время поздравить близких и пожелать что-то хорошее и светлое. Милая открытка в соцсетях или короткая смс-ка с поздравлениями точно поднимает настроение вашим родным.

"Телеграф" подготовил подборку красочных открыток и короткие смс-поздравления, которые можно отправить близким и поздравить их с наступающим Новым годом 2026.

Поздравлениями и открытки с наступающим Новым годом

С наступающим 2026-м! Пусть этот год будет спокойным и добрым, а в доме всегда будет уютно. Желаю, чтобы все загаданное под бой курантов обязательно сбылось.

***

Поздравляю с праздником! Пусть новый год принесет больше поводов для улыбок и меньше поводов для тревог. Главное — будьте здоровы и счастливы рядом со своими близкими.

***

Совсем скоро наступит 2026 год, и я желаю тебе встретить его с отличным настроением. Пусть каждый день января будет наполнен теплом и приятными сюрпризами.

Пусть наступающий год станет для тебя временем перемен к лучшему. Желаю, чтобы в жизни стало больше гармонии, а все старые обиды остались в прошлом.

***

С наступающим! Желаю в 2026 году крутых свершений и неиссякаемой энергии на все задумки. Пусть работа приносит драйв, а доход только растет.

***

Пусть 2026-й станет годом больших возможностей и смелых решений. Желаю тебе всегда оказываться в нужное время в нужном месте. Удачи во всех начинаниях!

Поздравляю! Пусть в новом году перед тобой откроются все двери, о которых ты мечтаешь. Желаю веры в себя и побольше вдохновения для новых побед.

***

С наступающим годом! Пусть в 2026-м будет побольше крутых путешествий и посиделок с друзьями. Живи в свое удовольствие и наслаждайся каждым моментом!

***

Желаю, чтобы следующий год был легким на подъем и полным ярких событий. Пусть выходные длятся дольше, а отпуск случается чаще. С праздником!

Пусть 2026-й запомнится только хорошими новостями и добрыми людьми вокруг. Желаю тебе поменьше суеты и побольше времени на то, что ты действительно любишь.

***

С наступающим 2026-м твою семью! Пусть в вашем доме всегда царит взаимопонимание, а мелкие неурядицы обходят стороной. Любви вам и огромного счастья.

***

Желаю, чтобы новый год принес в твой дом благополучие и радостный детский смех. Пусть близкие всегда будут надежной опорой. Всего самого светлого!

С наступающим! Пусть 2026 год будет ярким, как фейерверк, и принесет только добрые перемены. Просто будь счастлив в каждом дне!

***

Пусть новый год станет чистой страницей, на которой ты напишешь свою самую успешную историю. Желаю стального здоровья и море позитива.

***

Поздравляю с 2026-м! Пусть этот год будет щедрым на подарки судьбы и искренние чувства. Мечтай смелее — всё обязательно получится!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь. С пеплом в бокале шампанского и не только.