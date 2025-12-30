Для поздравления с Новым годом: подборка самых красивых посевалок на украинском языке

Посевать на Новый год — давняя украинская традиция

После перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, все религиозные праздники сменились на 13 дней назад. Так, если ранее посевать ходили на Старый новый год 14 января, то сейчас эта дата сместилась на 1 января. В этот день и взрослые, и дети радостно ходят к родственникам и соседям с горстями зерна и засевают им в домах, поздравляя с Новым годом и напевая веселые песенки-посевалки.

"Телеграф" подготовил подборку самых красивых и прикольных посевалок на украинском языке.

Посевалки для детей и взрослых на Новый год

Сію,сію посіваю

Всім здоров’ячка бажаю!

Щоб жили усі Ви в мирі

В сильній, вільній, Україні.

Щоб любов текла рікою

З посівалкою такою.

Хай збуваються всі мрії,

Сподівання і надії.

Вдалим буде Новий рік,

Всім прожити довгий вік!

***

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п’ятачок!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сію-вію-посіваю

З Новим роком Вас вітаю

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу хату

Будьте радісні й багаті

Сію густо перехресно

На добробут Людям Чесним

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям з Новим роком!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм, з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, посіваю.

З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров’я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

І не забудь додати вкінці:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми оченятами весь світ обнімає:

І Вашу родину, і Вашу хатину.

І всю Україну. Христос ся Рождає!

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на январь 2026 года. Сколько выходных и праздников будет у украинцев.