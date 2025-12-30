С Новым годом и Рождеством! Теплые поздравления в картинках и стихах на украинском языке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поздравьте близких людей с праздниками оригинальной картинкой или стишком
В ночь со среды 31 декабря на четверг 1 января наступает Новый 2026 год. Это праздничное время, наполнено теплым общением с близкими людьми, поздравлениями и праздничной атмосферой. Сейчас самое время поздравить близких с праздниками Нового года и Рождества и пожелать им всего наилучшего в 2026 году.
"Телеграф" подготовил милые открытки и теплые поздравления в стихах на украинском языке, чтобы вы могли отправить родным и друзьям в праздник Нового года.
Открытки и поздравления в стихах
Хай днів різдвяно-новорічних
Не змарновано буде й секунди!
І щастя вогні, розпалені в січні,
Хай горять до наступного грудня!
***
Чуєш дзвоники веселі
То вже поруч Новий Рік
В трійці коней заїжджає
Знов до тебе на поріг.
Брязкотять підкови срібні
По засніженій землі,
Кришталевим дзвоном линуть
Побажання золоті.
Перший крок зробив годинник,
Ще одинадцять – і ти
поспішаєш пригадати
Все, що хочеш у житті.
Щирі мрії линуть в небо
І твій ангел чує їх,
Він завжди з тобою поруч
Вранці, ввечері й вночі!
***
В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!
Щоб у вашій в оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!
***
З Новим роком вас усіх
Щиро хочу привітати!
Буде хай добро та сміх,
Миру хочу побажати!
Хай в новому році будуть
Щастя, радість і кохання,
Злагода у дім прибуде,
Хай здійсняться всі бажання!
***
Незабаром Новий рік
Переступить Ваш поріг!
Хай до Вас він завітає
З тим, що серце забажає!
Хай рікою щастя ллється,
Хай добро в сім’ї ведеться!
Хай між Вами згода буде
Хай Ісус Вас не забуде!
***
З Новим роком, з щастям новим!
Хай веселим, та чудовим
Буде рік, що наступає,
Негаразди всі минають,
Радість буде в домі й свято,
Та й гостинчиків багато,
Смачних смаколиків в подолі,
Подаруночків від долі,
Незабутніх вражень більше,
Світлих радостей частіше!
***
В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік –
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Хай моїх поздоровлень потік
У серцях ваших лунко роздасться
І хай вам прийдешній рік
Принесе лише радість та щастя.
***
Нехай любов цвіте під вашим дахом
Живіть без бід, без помилок, без страху!
Живіть, немов у безтурботній казці!
В родинній посмішці, у Божій ласці!
Відчуйте чарівні ангельські кроки
Бо вас весь світ вітає з Новим Роком!
***
В Новий рік бажаю щастя,
Щоб усе гаразд було,
Гарним буде хай ваш настрій,
А в душі — завжди тепло!
Дід Мороз здійснить хай мрії
Заповітні ваші всі,
І валюта, щоб водилась
На картках і в гаманці!
Ранее "Телеграф" публиковал календарь на январь 2026. Сколько выходных и праздников будет у украинцев.