На ней когда-то была первая аптека Киева: какие названия носила улица, где до сих пор находится много особняков богатых людей (фото)

Марина Бондаренко
Киевская архитектура
Киевская архитектура. Фото Коллаж "Телеграфа"

Свое последнее имя Шелковичная получила 32 года назад

Шелковичная улица в центре Киева не раз меняла свое название, и каждое переименование было связано с конкретной эпохой и властью. Она входит в пятерку самых крутых улиц столицы, и причина этого не только в статусе, но и в особенностях рельефа.

За более чем двести лет она успела поносить имя в честь первой аптеки, сада, киевского генерала-губернатора, немецкого деятеля и даже нацистского активиста. Современное название вернулось только в конце ХХ века, как напишет далее "Телеграф".

Тайны Шелковичной в Киеве: прежние названия и интересные здания

Шелковичная улица расположена в Печерском районе Киева, в местности Липки. Она тянется от улицы Михаила Грушевского до улиц Мечникова и Бассейной. Это одна из известных улиц центральной части города с богатой историей и большим количеством учреждений.

Она отличается заметным уклоном в нижней части, который входит в пятерку самых крутых в Киеве. Хотя по крутизне уступает улицам Франко и Лютеранской. Длительный подъем затрудняет движение, особенно зимой и во время гололеда. В то же время исторически улица имела престижный статус, здесь жили состоятельные жители. Сегодня на Шовковичной сосредоточены государственные учреждения, жилые дома и офисные центры.

Улица сформировалась еще в XVIII веке. Сначала она называлась Аптекарская, ведь на углу с современной улицей Грушевского работала одна из первых аптек Киева.

Название Шелковичная впервые появилось в 1834 году. Оно происходит от шелковичного сада, через территорию которого проложили улицу. Сад ликвидировали уже в 1835 году. В тот же период улицу также называли Левашовской — в честь киевского генерал-губернатора Василия Левашова, который занимался планировкой района. В 1869 году официально утвердили это название.

С 1919 года улица получила имя Карла Либкнехта, в честь деятеля коммунистического движения. Во время немецкой оккупации в 1941–1943 годах она называлась Горст Вессельштрассе, то есть именем Горста Людвига Весселя – нацистского активиста и автора текста к песне Горста Весселя, ставшей гимном нацистской партии. В 1993 году улице вернули историческое название — Шелковичная.

Архитектура улицы

В доме №8–10 в разные годы проживали известные деятели культуры и науки. Среди них – Дмитрий Мануильский, Ванда Василевская, Александр Корнийчук, Александр Довженко, Филипп Козицкий и Александр Пащенко.

Здание №10 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №10. Фото: Wikipedia

На Шелковичной находится много государственных и культурных учреждений. Там работают комитеты по аграрной и правовой политике. В доме №3 действует новый театр на Печерске, а в №7-А- театр пластической драмы. Здесь также находятся Институт социологии НАН Украины, Кловский лицей №77, библиотека №11 и музей истории сыра.

Здание №3 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №3. Фото: Wikipedia
Здание №7-А на улице Шелковичной в Киеве
Дом №7-А. Фото: Igotoworld
Здание Института социологии НАН Украины по улице Шелковичной в Киеве
Институт социологии НАН Украины, бывший особняк Шестакова. Фото: Wikipedia
Здание №77 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №77. Фото: Wikipedia
Здание №11 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №11. Фото: Объектив
Музей сыра на улице Шелковичной в Киеве
Музей сыра. Фото: Аgroportal

Улица имеет большое количество памятников архитектуры. Среди них — бывшие особняки конца XIX-начала XX века, а именно: особняк Шестакова, ныне это Институт социологии НАН Украины, особняк Ковалевского (№15/1), особняк Могилевцева ("Шоколадный домик" №17/2), доходный дом Икскюль-Гильденбанда (№19) и бывший жилой дом работников Совета народных комиссаров УССР (№21).

Здание №15/1 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №15/1. Фото: Wikipedia
Здание №17/2 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №17/2. Фото: Landmarks
Здание №19 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №19. Фото: Secretland.info
Здание №21 на улице Шелковичной в Киеве
Дом №21. Фото: Wikipedia

Кроме того, дома № 3, 5, 7, 30/35, 39/1 – это корпуса Свято-Михайловской больницы.

Здания №3, 5, 7, 30/35, 39/1 на улице Шелковичной в Киеве
Корпуса больницы от Свято-Михайловской церкви. Фото: Wikipedia

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие сладости были визитной карточкой Киева задолго до "Киевского торта".

