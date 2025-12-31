На ней когда-то была первая аптека Киева: какие названия носила улица, где до сих пор находится много особняков богатых людей (фото)

Свое последнее имя Шелковичная получила 32 года назад

Шелковичная улица в центре Киева не раз меняла свое название, и каждое переименование было связано с конкретной эпохой и властью. Она входит в пятерку самых крутых улиц столицы, и причина этого не только в статусе, но и в особенностях рельефа.

За более чем двести лет она успела поносить имя в честь первой аптеки, сада, киевского генерала-губернатора, немецкого деятеля и даже нацистского активиста. Современное название вернулось только в конце ХХ века, как напишет далее "Телеграф".

Тайны Шелковичной в Киеве: прежние названия и интересные здания

Шелковичная улица расположена в Печерском районе Киева, в местности Липки. Она тянется от улицы Михаила Грушевского до улиц Мечникова и Бассейной. Это одна из известных улиц центральной части города с богатой историей и большим количеством учреждений.

Она отличается заметным уклоном в нижней части, который входит в пятерку самых крутых в Киеве. Хотя по крутизне уступает улицам Франко и Лютеранской. Длительный подъем затрудняет движение, особенно зимой и во время гололеда. В то же время исторически улица имела престижный статус, здесь жили состоятельные жители. Сегодня на Шовковичной сосредоточены государственные учреждения, жилые дома и офисные центры.

Улица сформировалась еще в XVIII веке. Сначала она называлась Аптекарская, ведь на углу с современной улицей Грушевского работала одна из первых аптек Киева.

Название Шелковичная впервые появилось в 1834 году. Оно происходит от шелковичного сада, через территорию которого проложили улицу. Сад ликвидировали уже в 1835 году. В тот же период улицу также называли Левашовской — в честь киевского генерал-губернатора Василия Левашова, который занимался планировкой района. В 1869 году официально утвердили это название.

С 1919 года улица получила имя Карла Либкнехта, в честь деятеля коммунистического движения. Во время немецкой оккупации в 1941–1943 годах она называлась Горст Вессельштрассе, то есть именем Горста Людвига Весселя – нацистского активиста и автора текста к песне Горста Весселя, ставшей гимном нацистской партии. В 1993 году улице вернули историческое название — Шелковичная.

Архитектура улицы

В доме №8–10 в разные годы проживали известные деятели культуры и науки. Среди них – Дмитрий Мануильский, Ванда Василевская, Александр Корнийчук, Александр Довженко, Филипп Козицкий и Александр Пащенко.

Дом №10. Фото: Wikipedia

На Шелковичной находится много государственных и культурных учреждений. Там работают комитеты по аграрной и правовой политике. В доме №3 действует новый театр на Печерске, а в №7-А- театр пластической драмы. Здесь также находятся Институт социологии НАН Украины, Кловский лицей №77, библиотека №11 и музей истории сыра.

Дом №3. Фото: Wikipedia

Дом №7-А. Фото: Igotoworld

Институт социологии НАН Украины, бывший особняк Шестакова. Фото: Wikipedia

Дом №77. Фото: Wikipedia

Дом №11. Фото: Объектив

Музей сыра. Фото: Аgroportal

Улица имеет большое количество памятников архитектуры. Среди них — бывшие особняки конца XIX-начала XX века, а именно: особняк Шестакова, ныне это Институт социологии НАН Украины, особняк Ковалевского (№15/1), особняк Могилевцева ("Шоколадный домик" №17/2), доходный дом Икскюль-Гильденбанда (№19) и бывший жилой дом работников Совета народных комиссаров УССР (№21).

Дом №15/1. Фото: Wikipedia

Дом №17/2. Фото: Landmarks

Дом №19. Фото: Secretland.info

Дом №21. Фото: Wikipedia

Кроме того, дома № 3, 5, 7, 30/35, 39/1 – это корпуса Свято-Михайловской больницы.

Корпуса больницы от Свято-Михайловской церкви. Фото: Wikipedia

