На ній колись була перша аптека Києва: які імена носила вулиця, де досі є багато особняків заможних людей (фото)

Своє останнє ім'я Шовковична отримала 32 роки тому

Шовковична вулиця в центрі Києва не раз змінювала свою назву, і кожне перейменування було пов’язане з конкретною епохою та владою. Вона входить до п'ятірки найкрутіших вулиць столиці, і причина цього не тільки в статусі, а ще в особливості рельєфу.

За понад двісті років вона встигла поносити ім'я на честь першої аптеки, саду, київського генерала-губернатора, німецького діяча та навіть нацистського активіста. Сучасна назва повернулася лише наприкінці ХХ століття, як напише далі "Телеграф".

Таємниці Шовковичної у Києві: колишні назви та цікаві будівлі

Шовковична вулиця розташована у Печерському районі Києва, в місцевості Липки. Вона тягнеться від вулиці Михайла Грушевського до вулиць Мечникова та Басейної. Це одна з відомих вулиць центральної частини міста з багатою історією та великою кількістю установ.

Вона вирізняється помітним ухилом у нижній частині, який входить до п’ятірки найкрутіших у Києві. Хоча за крутістю поступається вулицям Франка та Лютеранській. Тривалий підйом ускладнює рух, особливо взимку та під час ожеледиці. Водночас історично вулиця мала престижний статус, тут жили заможні мешканці. Сьогодні на Шовковичній зосереджені державні установи, житлові будинки та офісні центри.

Вулиця сформувалася ще у XVIII столітті. Спочатку вона мала назву Аптекарська, адже на розі з сучасною вулицею Грушевського працювала одна з перших аптек Києва.

Назва Шовковична вперше з’явилася у 1834 році. Вона походить від шовковичного саду, через територію якого проклали вулицю. Сад ліквідували вже у 1835 році. У той самий період вулицю також називали Левашовською — на честь київського генерал-губернатора Василя Левашова, який займався плануванням району. У 1869 році офіційно затвердили цю назву.

З 1919 року вулиця отримала ім'я Карла Лібкнехта, на честь діяча комуністичного руху. Під час німецької окупації у 1941–1943 роках вона називалася Горст Вессельштрассе, тобто іменем Горста Людвіга Весселя — нацистського активіста та автора тексту до пісні Горста Весселя, що стала гімном нацистської партії. У 1993 році вулиці повернули історичну назву — Шовковична.

Архітектура вулиці

У будинку № 8–10 у різні роки проживали відомі діячі культури та науки. Серед них — Дмитро Мануїльський, Ванда Василевська, Олександр Корнійчук, Олександр Довженко, Пилип Козицький та Олександр Пащенко.

Будинок №10. Фото: Wikipedia

На Шовковичній розташовано багато державних і культурних установ. Там працюють комітети з аграрної та правової політики. У будинку № 3 діє новий театр на Печерську, а у № 7-А-театр пластичної драми. Тут також знаходяться Інститут соціології НАН України, Кловський ліцей № 77, бібліотека № 11 та музей історії сиру.

Будинок №3. Фото: Wikipedia

Будинок №7-А. Фото: Іgotoworld

Інститут соціології НАН України, колишній особняк Шестакова. Фото: Wikipedia

Будинок №77. Фото: Wikipedia

Будинок №11. Фото: Об'єктив

Музей сиру. Фото: Аgroportal

Вулиця має значну кількість пам’яток архітектури. Серед них — колишні особняки кінця XIX-початку XX століття, а саме: особняк Шестакова, нині це Інститут соціології НАН України, особняк Ковалевського (№15/1), особняк Могилевцева ("Шоколадний будиночок" №17/2), прибутковий будинок Ікскюль-Гільденбанда (№19) та колишній житловий будинок працівників Ради народних комісарів УРСР (№21).

Будинок №15/1. Фото: Wikipedia

Будинок №17/2. Фото: Landmarks

Будинок №19. Фото: Secretland.info

Будинок №21. Фото: Wikipedia

Крім того, будинки № 3, 5, 7, 30/35, 39/1 — це корпуси Свято-Михайлівської лікарні.

Корпуси лікарні від Свято-Михайлівської церкви. Фото: Wikipedia

