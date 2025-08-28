Носит имя самого радикального украинского художника: где находится эта улица в Киеве и как она называлась раньше

Все смены ее названия отражали дух времени и отношение власти к историческому наследию

Каждая улица города имеет свою уникальную биографию. История улицы Казимира Малевича в Голосеевском районе особенно интересна – она демонстрирует, как изменялось лицо Киева за последние полтора века.

От промышленной окраины до престижного района, от Бульонской до Малевича – это путь, который прошла не только одна улица, но и весь город. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

От фабричного района к культурной памяти

История улицы началась в середине XIX века, когда активно развивалась регулярная планировка киевских улиц. Тогда она была частью района Новое Строение – промышленной зоны, которая выросла вдоль реки Лыбидь и железнодорожных путей.

Первоначально территория состояла из двух отдельных улиц: Бульонской (до современной Немецкой улицы) и Заводской. До 1915 года вся улица называлась Бульонская — вероятно, по названию одного из местных предприятий или по фамилии влиятельного жителя.

Старая застройка ул. Бульонской

Советские власти принесли новые названия: 13 марта 1941 улицу переименовали в честь Василия Боженко — участника Гражданской войны на стороне большевиков. Это название просуществовало до 2012 года, пережив распад СССР и первые два десятилетия независимости Украины. В 2012 году власти решили почтить художественное наследие и переименовали улицу в честь Казимира Малевича — уроженца Киева, который стал одним из самых влиятельных художников XX века.

Малевич, творец супрематизма и автор легендарного "Черного квадрата", родился в Киеве в 1879 году. Его революционные идеи в искусстве опередили время и повлияли на развитие мирового авангарда. Поэтому переименование улицы стало символическим возвращением к культурным корням города.

Архитектурные трансформации

Сегодня улица Казимира Малевича простирается от Короленковской до Загородней в юго-восточном направлении, параллельно улицам Антоновича и Ямской. Двухстороннее движение обеспечивает удобное сообщение между разными частями Голосеевского района.

Архитектурный образ улицы кардинально изменился за последние десятилетия. Если раньше здесь преобладали одно- и двухэтажные дома, характерные для промышленного района конца XIX – начала XX века, то в 1980-90-х годах началась масштабная реконструкция.

Панорама ул. Малевича

Старая застройка постепенно уступила место многоэтажным жилым комплексам и современным заведениям обслуживания. Лишь отдельные постройки напоминают об историческом прошлом улицы, став своеобразными архитектурными достопримечательностями эпохи.

