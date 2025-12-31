Не отдайте удачу и достаток в праздник Маланки: что строго запрещено делать 31 декабря в Щедрый вечер

Не игнорируйте главных запретов и традиций 31 декабря

Накануне Нового года, 31 декабря, в Украине чтят память святой преподобной Мелании. В народе этот праздник называют Маланка или Щедрый вечер.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Преподобная Мелания была известна своей добротой и заботой о людях, она прославилась подвижнической жизнью и чудесами, которые совершались по ее молитвам. В народе канун Нового года называют Маланкой или Щедрым вечером — это время примирения и добрых дел.

Что можно делать 31 декабря:

В этот день принято проявлять доброту и заботу о близких, помогать нуждающимся и примиряться с теми, с кем были конфликты;

Сегодня принято накрывать богатый стол — это сулит достаток и благополучие на весь год;

Встречайте праздник в хорошем настроении и, по возможности, в новой одежде. Это принесет в дом радость и удачу;

Главная традиции праздника — щедрование. Пойте щедривки и встречайте гостей у себя на пороге, угощая их сладостями.

Что можно и нельзя делать на Маланку, Фото: Pinterest

Что нельзя делать 31 декабря:

В этот праздник нельзя занимать и давать в долг деньги, иначе вместе с ними можно потерять и удачу на весь год;

Избегайте ссор, обид и конфликтов, потому что они притянуть неприятности в новом году;

Не пренебрегать гостеприимством — важно принимать гостей и делиться угощениями, иначе фортуна от вас отвернется;

Постарайтесь не грустить и не унывать, поскольку негативные эмоции в этот день притягивают беды и трудности;

Не убирайте на праздник Маланки, все приготовления нужно завершить ранее.

"Телеграф" писал ранее, что ни в коем случае не делайте этого в новогоднюю ночь. Эти вещи отберут удачу.