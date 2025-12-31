Не віддайте удачу та достаток у свято Маланки: що суворо заборонено робити 31 грудня у Щедрий вечір

Не ігноруйте головних заборон та традицій 31 грудня

Напередодні Нового року, 31 грудня, в Україні вшановують пам’ять святої преподобної Меланії. У народі це свято називають Маланка чи Щедрий вечір.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобна Меланія була відома своєю добротою і турботою про людей, вона прославилася подвижницьким життям і чудесами, які відбувалися за її молитвами. У народі це свято називають Маланкою чи Щедрим вечором – це час примирення та добрих справ.

Що можна робити 31 грудня:

Цього дня заведено виявляти доброту та турботу про близьких, допомагати нужденним та примирятися з тими, з ким були конфлікти;

Сьогодні заведено накривати багатий стіл — це обіцяє достаток та добробут на весь рік;

Зустрічайте свято у гарному настрої та, по можливості, у новому одязі. Це принесе в дім радість та удачу;

Головна традиція свята – щедрування. Співайте щедрівки й зустрічайте гостей на порозі, пригощаючи їх солодощами.

Що можна і не можна робити на Маланку, Фото: Pinterest

Що не можна робити 31 грудня:

У це свято не можна позичати й брати у борг гроші, інакше разом з ними можна втратити й удачу на весь рік;

Уникайте сварок, образ та конфліктів, тому що вони притягнуть неприємності у новому році;

Не нехтувати гостинністю – важливо приймати гостей та ділитися частуваннями, інакше фортуна від вас відвернеться;

Постарайтеся не сумувати, оскільки негативні емоції в цей день притягують біди та труднощі;

Не прибирайте на свято Маланки, всі приготування слід завершити раніше.

