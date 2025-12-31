Рус

Не віддайте удачу та достаток у свято Маланки: що суворо заборонено робити 31 грудня у Щедрий вечір

Катерина Любимова
Заборони на Щедрий вечір 31 грудня
Заборони на Щедрий вечір 31 грудня. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Не ігноруйте головних заборон та традицій 31 грудня

Напередодні Нового року, 31 грудня, в Україні вшановують пам’ять святої преподобної Меланії. У народі це свято називають Маланка чи Щедрий вечір.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Преподобна Меланія була відома своєю добротою і турботою про людей, вона прославилася подвижницьким життям і чудесами, які відбувалися за її молитвами. У народі це свято називають Маланкою чи Щедрим вечором – це час примирення та добрих справ.

Що можна робити 31 грудня:

  • Цього дня заведено виявляти доброту та турботу про близьких, допомагати нужденним та примирятися з тими, з ким були конфлікти;
  • Сьогодні заведено накривати багатий стіл — це обіцяє достаток та добробут на весь рік;
  • Зустрічайте свято у гарному настрої та, по можливості, у новому одязі. Це принесе в дім радість та удачу;
  • Головна традиція свята – щедрування. Співайте щедрівки й зустрічайте гостей на порозі, пригощаючи їх солодощами.
Що можна і не можна робити на Маланку
Що можна і не можна робити на Маланку, Фото: Pinterest

Що не можна робити 31 грудня:

  • У це свято не можна позичати й брати у борг гроші, інакше разом з ними можна втратити й удачу на весь рік;
  • Уникайте сварок, образ та конфліктів, тому що вони притягнуть неприємності у новому році;
  • Не нехтувати гостинністю – важливо приймати гостей та ділитися частуваннями, інакше фортуна від вас відвернеться;
  • Постарайтеся не сумувати, оскільки негативні емоції в цей день притягують біди та труднощі;
  • Не прибирайте на свято Маланки, всі приготування слід завершити раніше.

