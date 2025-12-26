Зачем в полночь открывать дверь? Интересные приметы на Новый год, чтобы привлечь удачу, любовь и деньги

Эти приметы существует уже давно

Совсем скоро Новый год, и каждый хочет, чтобы он принес позитивную энергию, побольше достатка и удачи. Есть несколько простых, но сильных примет, на которые стоит обратить внимание.

"Телеграф" рассказал, как можно задобрить Красную Огненную Лошадь. Проведите несколько новогодних обрядов и внимательно наблюдайте за всем вокруг.

Приметы на Новый год

Перед наступлением Нового года важно соблюдать старинные приметы, чтобы привлечь удачу, достаток и гармонию в дом.

В этот день нельзя выносить мусор, иначе вместе с отходами "уйдет" согласие и мир в семье.

Чтобы обеспечить финансовое благополучие, на праздничный стол традиционно нужно подать кашу, а зерном посыпать родных и друзей. Зерно — это символ будущего богатства и изобилия.

В полночь на минуту необходимо открыть дверь: это помогает отпустить старое и впустить в дом новые возможности и свежую энергию.

Чтобы деньги водились весь год, держите купюру под бой курантов. Считается, что она "заряжается" на успех и достаток. В эту ночь также важно не ссориться и не обижаться, чтобы в новом году сохранять мир и тепло в семье.

Новая одежда в новогоднюю ночь привлекает счастье и перемены. Даже маленькая деталь символизирует обновление, новые возможности и приятные события в жизни.

И, конечно, загадайте желание под бой курантов. Кто-то пишет желание на бумажке, сжигает его, бросает пепел в бокал с шампанским и выпивает до последней секунды, а кто-то предпочитает съесть 12 виноградинок, думая о своем желании в момент каждого удара курантов. Главное — верить, что желание обязательно сбудется.

Более того, есть несколько примет, на которые стоит обратить внимание в новогоднюю ночь. Например, чем богаче и разнообразнее праздничный стол, тем успешнее будет следующий год. Чихнуть за столом — к счастью и радости в новом году.

Если первым человеком, которого свободная девушка встретит в новогоднюю ночь, будет мужчина, это сулит ей скорое замужество.

В Новый год важно попробовать все блюда со стола, даже по маленькой порции. Согласно народным поверьям, это гарантирует сытую, счастливую жизнь и достаток.

Пятно на одежде в новогоднюю ночь тоже считается хорошим знаком и предвестником радостных событий. Если случайно разбилась посуда, это тоже к счастью: достаточно сказать вслух: "Пусть это будет худшим, что могло случиться", после чего осторожно выбросить осколки в мусор, не касаясь их руками.

