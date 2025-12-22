Ни в коем случае не делайте этого в новогоднюю ночь: 6 вещей, которые притянут беду и отберут удачу

Удача будет следовать за вами по пятам, если прислушаетесь к этим советам

Вот и приближается 2026 год — год Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Это знак мощной энергии, скорости и благородства, который не терпит лени и хаоса.

Чтобы не спугнуть удачу и задобрить своенравное животное, важно знать о главных табу праздничной ночи. "Телеграф" назвал 6 вещей, которых нужно избегать, чтобы не разгневать покровительницу нового года.

1. Запрет на "лошадиные" блюда и конину

Самый строгий запрет касается праздничного стола. Категорически нельзя подавать блюда из конины. Также лучше ограничить употребление тяжелых полуфабрикатов и фастфуда. Лошадь ценит натуральную пищу: овощи, зелень, фрукты и злаки.

2. Нет унынию и одиночеству

Лошадь — животное табунное. Встречать 2026 год в полном одиночестве или в подавленном настроении — плохая примета. Даже если вы не планируете шумную вечеринку, постарайтесь созвониться с близкими. Ссоры, крики и выяснение отношений в новогоднюю ночь могут "запрограммировать" весь год на конфликты.

Фото: freepik

Главный совет: Огненная Лошадь любит движение и искренность. Проведите эту ночь активно, с танцами и смехом, и тогда удача будет следовать за вами по пятам все 365 дней!

3. Откажитесь от неопрятности и старых вещей

Встречать год Огненной Лошади в грязной, рваной или старой домашней одежде — значит проявить неуважение к символу года. Огненная стихия требует яркости и лоска. Также лучше не входить в новый год с беспорядком в доме: немытая посуда и горы мусора "заблокируют" приток новой энергии.

4. Не берите и не давайте в долг

Этот запрет актуален для любого Нового года, но в год Лошади он обретает особую силу. Считается, что финансовые обязательства, взятые или данные 31 декабря или 1 января, приведут к тому, что весь год вы будете "пахать" на чужие цели без личной выгоды.

5. Избегайте "водных" цветов в одежде

Поскольку 2026 год проходит под эгидой Огня, стихия Воды вступает с ним в конфликт. Не выбирайте для новогодней ночи наряды синего, голубого и черного цветов. Вместо этого отдайте предпочтение красному, оранжевому, золотому или белому.

Фото: freepik

6. Запрет на тяжелый труд

Лошадь хоть и трудолюбива, но в свою праздничную ночь она должна отдыхать. Не оставляйте на вечер 31 декабря тяжелую работу, генеральную уборку или стирку. Считается, что тот, кто надрывается в новогоднюю ночь, проведет весь год в изнурительных и бесплодных заботах.

