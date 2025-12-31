Счастливого Щедрого вечера! Самые лучшие поздравления и красивые открытки к празднику

Подарите родным и друзьям больше радости и тепла

В канун Нового года празднуется Щедрый вечер, который сопровождается особыми обычаями и ритуалами. Но чтобы не потерять удачу и достаток важно также придерживаться определенных запретов.

Щедрый вечер — это особое время, когда семьи собираются за праздничным столом, а главным угощением становится кутья. Молодежь выходит щедровать, желая всем добра, мира и радости.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и поздравлений к празднику. Вы можете отправить их родным, близким и друзьям в любом мессенджере. Пожелайте им мирного неба и побольше радостных моментов.

Поздравления со Щедрым вечером

Поздравляю! Пусть вечер будет щедр и добр, чтобы на весь год хватило эмоций и приятных воспоминаний. Пусть на столе будет все, что пожелает душа, а вокруг лишь те люди, с которыми идешь по жизни рука об руку. С праздником!

Поздравления со Щедрым вечером, Фото: Хочу

Поздравляю со святым Щедрым вечером! Пусть Божья милость озаряет ваш жизненный путь, а вера дает силы преодолевать все трудности. Пусть в вашем доме царит мир.

Открытки со Щедрым вечером 2025

Веселых гостей и вкусной кутьи! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!

Щедрый вечер 2025 поздравления в картинках

Со Щедрым вечером! Пусть на столе всегда будет достаточно пирогов, блинов, колбас и других блюд на всех гостей, которые придут в ваш дом с добром в новом году! Желаю вам сегодня вечером вкусной кутьи и веселых щедривок!

Поздравления со Щедрым вечером 2025

Вкусный угол, смех в вашем доме и Победы! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!

Открытки со Щедрым вечером

Щедрый вечер наступил,

Стол трещит от вкусностей,

Нужно всем набраться сил,

Радости и мудрости!

Чтобы весь грядущий год

Жить вам в изобилии,

Пусть достаток в дом войдет,

И уйдет уныние!

Щедрый вечер 2025, красивые открытки

"Телеграф" собрал подборку забавных поздравлений с годом Огненной Лошади. Не забудьте поздравить родных и близких.