Счастливого Щедрого вечера! Самые лучшие поздравления и красивые открытки к празднику
Подарите родным и друзьям больше радости и тепла
В канун Нового года празднуется Щедрый вечер, который сопровождается особыми обычаями и ритуалами. Но чтобы не потерять удачу и достаток важно также придерживаться определенных запретов.
Щедрый вечер — это особое время, когда семьи собираются за праздничным столом, а главным угощением становится кутья. Молодежь выходит щедровать, желая всем добра, мира и радости.
"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и поздравлений к празднику. Вы можете отправить их родным, близким и друзьям в любом мессенджере. Пожелайте им мирного неба и побольше радостных моментов.
Поздравления со Щедрым вечером
Поздравляю! Пусть вечер будет щедр и добр, чтобы на весь год хватило эмоций и приятных воспоминаний. Пусть на столе будет все, что пожелает душа, а вокруг лишь те люди, с которыми идешь по жизни рука об руку. С праздником!
Поздравляю со святым Щедрым вечером! Пусть Божья милость озаряет ваш жизненный путь, а вера дает силы преодолевать все трудности. Пусть в вашем доме царит мир.
Веселых гостей и вкусной кутьи! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!
Со Щедрым вечером! Пусть на столе всегда будет достаточно пирогов, блинов, колбас и других блюд на всех гостей, которые придут в ваш дом с добром в новом году! Желаю вам сегодня вечером вкусной кутьи и веселых щедривок!
Вкусный угол, смех в вашем доме и Победы! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!
Щедрый вечер наступил,
Стол трещит от вкусностей,
Нужно всем набраться сил,
Радости и мудрости!
Чтобы весь грядущий год
Жить вам в изобилии,
Пусть достаток в дом войдет,
И уйдет уныние!
