Щасливого Щедрого вечора! Найкращі привітання та барвисті листівки до свята
Подаруйте рідним та друзям більше радості та тепла
Напередодні Нового року святкується Щедрий вечір, який супроводжується особливими звичаями та ритуалами. Але щоб не втратити успіх і достаток, важливо також дотримуватися певних заборон.
Щедрий вечір — це особливий час, коли сім’ї збираються за святковим столом, а головним частуванням стає кутя. Молодь виходить щедрувати, бажаючи всім добра, миру та радості.
"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та привітань до свята. Ви можете відправити їх рідним, близьким та друзям у будь-якому месенджері. Побажайте їм мирного неба та більше радісних моментів.
Привітання зі Щедрим вечором
Вітаю! Нехай вечір буде щедрий і добрий, щоб на весь рік вистачило емоцій та приємних спогадів. Нехай на столі буде все, що забажає душа, а навколо лише ті люди, з якими йдете по життю рука об руку. Зі святом!
Вітаю зі святим Щедрим вечором! Хай Божа ласка осяює ваш життєвий шлях, а віра дає снагу долати всі труднощі. Нехай у вашій оселі панує мир!
Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай у новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!
Зі Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде достатньо пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть до вашої оселі з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!
Смачної куті, сміху у вашому домі та Перемоги! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає радо!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові
І не знали горя!
Вишиванкою стелилась
Щоби ваша доля!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх лунав усюди!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає, люди!
