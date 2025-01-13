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Сію, сію, посіваю! Посевалки на украинском языке, которые очень легко выучить

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Щедруют на Меланки, посевают на Василия Новость обновлена 13 января 2025, 19:09
Щедруют на Меланки, посевают на Василия. Фото pinterest.com

По старому стилю в Украине посевают 14 января

Традиция посевания — это старинный украинский обычай, который символизирует пожелания счастья, здоровья и благополучия в наступающем году. С переходом Украины на новоюлианский календарь даты некоторых праздников были изменены, поэтому праздник Маланки (Щедрый вечер) и святого Василия теперь отмечаются 31 декабря и 1 января. Однако есть те украинцы, кто продолжает жить по старому церковному стилю и встречает Старый Новый год 2025 с посеванием.

Раньше в Щедрый вечер, 13 января, в Украине традиционно щедровали, а на следующий день — посевали. Поэтому посевать принято с приходом Старого Нового года, то есть 14 января.

"Телеграф" подготовил самые красивые посевалки на украинском языке, которые будет легко запомнить как взрослым, так и детям.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

картинка посевалки

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю!

Я — маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

открытка посевалки на украинском

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

открытка посевалки на украинском

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити!

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали!

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося!

Сиплю й овес,

щоб вами гордився рід увесь!

открытка посевалки

Сію, сію, засіваю!

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

В это праздничное время не лишним будет передать теплые слова близким. Ранее "Телеграф" выкладывал красивые открытки ко Старому Новому году 2025.

Теги:
#Праздники #Старый новый год #Открытки #Посевалки