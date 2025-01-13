Сію, сію, посіваю! Посевалки на украинском языке, которые очень легко выучить
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По старому стилю в Украине посевают 14 января
Традиция посевания — это старинный украинский обычай, который символизирует пожелания счастья, здоровья и благополучия в наступающем году. С переходом Украины на новоюлианский календарь даты некоторых праздников были изменены, поэтому праздник Маланки (Щедрый вечер) и святого Василия теперь отмечаются 31 декабря и 1 января. Однако есть те украинцы, кто продолжает жить по старому церковному стилю и встречает Старый Новый год 2025 с посеванием.
Раньше в Щедрый вечер, 13 января, в Украине традиционно щедровали, а на следующий день — посевали. Поэтому посевать принято с приходом Старого Нового года, то есть 14 января.
"Телеграф" подготовил самые красивые посевалки на украинском языке, которые будет легко запомнить как взрослым, так и детям.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
Сію, сію посіваю
З Новим роком вас вітаю!
Я — маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
Сію, сію, посіваю
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб вам весело жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені шелестіло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Сиплю на вас жито,
щоб довго вам жити!
Ще й пшеницю яру,
щоб горя не знали!
Сиплю на вас просо,
щоб мирно жилося!
Сиплю й овес,
щоб вами гордився рід увесь!
Сію, сію, засіваю!
На добро я уповаю!
Ось пшеничка і пшоно,
Щоб кохання тут цвіло!
Ось горох і чечевиця,
Щоб всміхались ваші лиця.
Гречки, ячки вам і рису,
Рік новий щоб не барився,
А приніс у вашу хату
Все, що можна лиш бажати!
В это праздничное время не лишним будет передать теплые слова близким. Ранее "Телеграф" выкладывал красивые открытки ко Старому Новому году 2025.