Вместо зайчиков - танки и оружие: как советские открытки превращали праздник в пропаганду (фото)

В СССР новогодние открытки были популярны — их дарили родственникам или отправляли на фронт, чтобы поддержать солдат. Часто их также использовали как средство пропаганды: вместо привычных праздничных картинок печатали танки, солдат и призывы к борьбе, а Дед Мороз иногда держал автомат.

Массовый выпуск новогодних открыток в СССР начался в 1950-е годы. Они часто становились единственным подарком в послевоенные годы и рисовались в реалистичном стиле, показывая мощь и стабильность государства. "Телеграф" рассказал короткую историю и показал, какие открытки продавали раньше.

Новый год в СССР. Фото: коллаж "Телеграфа"

Первые новогодние открытки в СССР появились в 1939 году, но выходили небольшими тиражами и не стали массовыми.

В декабре 1941 года открытки вернули официально как средство поднятия боевого духа. Их печатали в два цвета, вместо зайчиков изображали танки и солдат, а Дед Мороз держал автомат или курительную трубку. Надписи призывали: "Смерть немецким оккупантам!" Открытки отправляли из тыла на фронт и обратно.

Дед Мороз с автоматом на фронтовой открытке. Фото: Аntiques consulting

Открытки для поддержки солдат на фронте. Фото: коллаж "Телеграфа"

Солдаты на праздничной карточке вместо традиционных героев. Фото: коллаж "Телеграфа"

Массовый выпуск начался в 1950-е годы. Появился главный канон: Спасская башня Кремля и куранты, показывающие время "без пяти двенадцать". Открытки печатали на специальном картоне, часто это был единственный подарок в послевоенные годы. Художники рисовали их в реалистичном стиле, показывая мощь и стабильность государства.

Башня Кремля на открытке. Фото: Аntiques consulting

После полета Гагарина появились космические мотивы. Дед Мороз пересел на ракету, а Мальчик-Новый год, его внук, изображался в скафандре на Луне.

Дед Мороз и его внук Новый год. Фото: Аntiques consulting

В конце 70-х популярными стали фотооткрытки Ивана Дергилева с шампанским, еловыми ветками и хрусталем. В 1980 году главным героем стал Олимпийский Медвежонок, который играет в хоккей и катается на лыжах, сочетая спортивные сюжеты с пропагандой здорового образа жизни.

Фотооткрытка Ивана Дергилева с шампанским и хрусталем. Фото: Аntiques consulting

Открытки отражали экономическую жизнь страны: Дед Мороз появлялся на фоне строительства БАМа, поезда мчались через тайгу. Во время антиалкогольной кампании 1985 года с открыток убрали бокалы шампанского, рисовали самовары, сок или фрукты, а даже животным запретили держать "подозрительные" сосуды.

После распада СССР бумажные открытки почти исчезли. Подорожание почты и экономический кризис остановили массовые рассылки. Их заменили яркие импортные открытки с глиттером и готовыми надписями.

Яркая открытка с надписью. Фото: Аntiques consulting

Открытки в СССР были не только праздничным атрибутом. Они использовались как инструмент пропаганды: поднимали боевой дух на фронте, демонстрировали мощь и стабильность государства, а позже — популяризировали спорт, здоровый образ жизни и экономические достижения.

