Замість зайчиків - танки і зброя: як радянські листівки перетворювали свято на пропаганду (фото)

У СРСР новорічні листівки були популярними — їх дарували родичам або надсилали на фронт, щоб підтримати солдатів. Часто їх також використовували як засіб пропаганди: замість звичних святкових картинок друкували танки, солдатів і заклики до боротьби, а Дід Мороз іноді тримав автомат.

Масовий випуск новорічних листівок у СРСР почався у 1950-ті роки. Вони часто ставали єдиним подарунком у повоєнні роки і малювалися у реалістичному стилі, показуючи міць і стабільність держави. "Телеграф" розповів коротеньку історію та показав, які листівки продавали раніше.

У СРСР Дід Мороз тримав автомат: історія новорічних листівок

Новий рік у СРСР. Фото: колаж "Телеграфу"

Перші новорічні листівки у СРСР з’явилися у 1939 році, але виходили невеликими тиражами і не стали масовими.

У грудні 1941 року листівки повернули офіційно як засіб підняття бойового духу. Їх друкували у два кольори, замість зайчиків зображали танки і солдатів, а Дід Мороз тримав автомат або курильну трубку. Написи закликали: "Смерть німецьким окупантам!" Картки надсилали з тилу на фронт і назад.

Дід Мороз із автоматом на фронтовій листівці. Фото: Аntiques consulting

Листівки для підтримки солдатів на фронті. Фото: колаж "Телеграфу"

Солдати на святковій картці замість традиційних героїв. Фото: колаж "Телеграфу"

Масовий випуск почався у 1950-ті роки. З’явився головний канон: Спаська вежа Кремля і куранти, що показують час "без п’яти дванадцять". Листівки друкували на спеціальному картоні, часто це був єдиний подарунок у повоєнні роки. Художники малювали їх у реалістичному стилі, показуючи міць і стабільність держави.

Вежа Кремля на листівці. Фото: Аntiques consulting

Після польоту Гагаріна з’явилися космічні мотиви. Дід Мороз пересів на ракету, а Хлопчик-Новий рік, його внук, зображувався у скафандрі на Місяці.

Дід Мороз та його внук Новий рік. Фото: Аntiques consulting

Наприкінці 70-х популярними стали фотолистівки Івана Дергильова з шампанським, ялиновими гілками та кришталем. У 1980 році головним героєм став Олімпійський Ведмедик, який грає у хокей і катається на лижах, поєднуючи спортивні сюжети з пропагандою здорового способу життя.

Фотолистівка Івана Дергильова з шампанським і кришталем. Фото: Аntiques consulting

Листівки відображали економічне життя країни: Дід Мороз з’являвся на фоні будівництва БАМу, потяги мчали крізь тайгу. Під час антиалкогольної кампанії 1985 року з листівок прибрали келихи шампанського, малювали самовари, сік або фрукти, а навіть тваринам заборонили тримати "підозрілі" судини.

Після розпаду СРСР паперові листівки майже зникли. Подорожчання пошти та економічна криза зупинили масові розсилки. Їх замінили яскраві імпортні листівки з глітером і готовими написами.

Яскрава листівка з написом. Фото: Аntiques consulting

Листівки в СРСР не були лише святковим атрибутом. Вони використовувалися як інструмент пропаганди: піднімали бойовий дух на фронті, демонстрували міць і стабільність держави, а пізніше — популяризували спорт, здоровий спосіб життя та економічні досягнення.

