Не только символ роскоши: зачем в советских квартирах вешали ковры на стену и какую роль они играли

Как оказалось, ковры на стенах в квартирах имели и практическую ценность

Ковры на стенах в квартирах и домах — явный признак советского прошлого. Такие были у многих, как в городах, так и в селах. Однако со временем эта "мода" сошла на нет и сейчас мало где такое можно увидеть, особенно в современных квартирах с новыми ремонтами.

"Телеграф" решил выяснить, зачем в советское время вешали на стены ковры, почему это было модно и символизировало благополучие семьи.

Ковер на стене, как символ роскоши

Старшее поколение точно помнит времена лютого советского дефицита. Тогда достать какие-то обыденные вещи составляло немало труда. Что уж говорить о таких "предметах роскоши", как ковер, пишет сайт mamasmission.com.

Именно поэтому ковры считались таким себе предметом роскоши. Стоили они дорого, а достать их было сложно. Так что ковер на стене в квартире, особенно, если он отличался от тех, что были у других, — точно был символом достатка и благополучия.

Ковры дарили на свадьбы и считали их едва ли не семейной реликвией, передавая из поколения в поколение. А когда мода таких гобеленов на стенах начала угасать, многие стелили ковры уже на пол.

Фото: Getty Images

Практическая польза ковров на стенах

Как оказалось, у такого текстиля на стенах была и более практическая роль. Они служили для создания звукоизоляции и тепла в жилище, создавая так называемый "эффект термоса".

Советские дома, особенно панельные "хрущевки" и "сталинки", строились быстро и часто имели тонкие бетонные стены, которые зимой сильно промерзали. Ковер, как ни странно, служил дополнительным слоем утепления, так что в его размещении на стенах был смысл.

Фото: Getty Images

Кроме того, так как у советских домов были очень тонкие стены, то в соседних квартирах можно было слушать чужие разговоры, телевизор или другие звуки жизнедеятельности соседей. А массивный ковер на стене отлично поглощает звуковые волны, делая жизнь в квартире более спокойной и тихой.

Фото: Getty Images

Также за огромным ковром на всю стену можно было спрятать недостатки ремонта. Например, под ним не клеили обои, которые также были в дефиците и строго их экономили во время поклейки. Кроме того текстиль на стене прикрывал неровные стены или вспузырывшиеся обои, если они уже там были.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как жили женщины в СССР. Они проводили дни в очередях и на кухне.