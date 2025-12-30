Все дело во вкусе блюд? Почему старая советская сковорода до сих пор стоит на вашей кухне

Эти сковородки довольно тяжелые, а слой старого нагара делает их еще тяжелее

Старую советскую посуду можно встретить почти на каждой кухне, будь то механическая мясорубка или чесночница. Многие также предпочитают сковородки, несмотря на современные антипригарные модели.

Чем они так привлекают и почему даже сегодня могут дать фору новым, объяснил "Телеграф". Мы сравнили старые и современные сковородки.

Хотя современные сковородки предлагают антипригарное покрытие и их легко мыть, многие хозяйки предпочитают старые советские чугунные и толстостенные алюминиевые сковородки. Они долговечны, равномерно прогреваются и помогают готовить хрустящую корочку на мясе, рыбе и овощах.

Чугунная сковорода. Фото: Kitchenindustries

Старые сковородки держат тепло долго, не деформируются и после длительного использования приобретают природный антипригарный слой. Современные модели более легкие и простые в уходе, но быстрее изнашиваются, покрытие может поцарапаться, а еда — иногда прилипать или не так равномерно пропекаться.

