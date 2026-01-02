Если не делать этого с орхидеями раз в год, они могут погибнуть: важная задача на зиму

Любители комнатных растений знают, какими прихотливыми могут быть орхидеи

Орхидеи — красивые комнатные растения, которые любят многие. Однако эти цветы весьма прихотливы в уходе и требуют к себе повышенного внимания. Чтобы они красиво цвели и были здоровы, нужно раз в год их пересаживать и умеренно поливать.

"Телеграф" рассказывает, как правильно ухаживать за орхидеями в доме и как понять, что их пора пересаживать.

Уход за орхидеями — что нужно знать?

Есть несколько советов по уходу за орхидеями, которые должны знать любители этих комнатных растений. Первое, что важно помнить, орхидею нужно пересаживать стабильно раз в год, пишет Express.

Если вы заметили, что корни растения стали узловатыми и стесненными, а также появились белые корни, значит орхидея точно нуждается в пересадке. Также верным признаком являются подгнившие коричневые и мягкие корни у растения.

Очень важно при пересадке и обрезке цветка использовать чистые, а лучше стерильные садовые ножницы или кусачки, так как орхидея очень чувствительна к инструментам. Любое загрязнение или повреждение может привести к гибели растения.

Часто комнатное растение может начать загнивать из-за излишнего увлажнения. Однако и пересыхание корней допускать нельзя, особенно зимой. Чтобы избежать переувлажнения или недолива, всегда заранее проверяйте уровень влажности компоста, чтобы убедиться, что полив действительно необходим.

