Якщо не робити цього з орхідеями кожен рік, вони можуть загинути: важливе завдання на зиму

Любителі кімнатних рослин знають, якими вибагливими можуть бути орхідеї

Орхідеї — красиві кімнатні рослини, які багато хто дуже любить мати вдома. Однак ці квіти дуже вибагливі у догляді та вимагають до себе підвищеної уваги. Щоб вони красиво цвіли і були здорові, потрібно щороку їх пересаджувати і помірно поливати.

"Телеграф" розповідає, як правильно доглядати орхідеї в будинку і як зрозуміти, що їх час пересаджувати.

Догляд за орхідеями — що потрібно знати?

Є кілька порад щодо догляду за орхідеями, які мають знати любителі цих кімнатних рослин. Перше, що важливо пам'ятати, орхідею потрібно пересаджувати стабільно кожного року, пише Express.

Якщо ви помітили, що коріння рослини стало вузлуватим і стисненим, а також з’явилося біле коріння, значить орхідея точно потребує пересадки. Також важливою ознакою є підгниле, коричневе і м’яке коріння у рослини.

Дуже важливо при пересадці та обрізанні квітки використовувати чисті, а краще стерильні садові ножиці або кусачки, оскільки орхідея дуже чутлива до інструментів. Будь-яке забруднення або пошкодження може призвести до загибелі рослини.

Часто кімнатна рослина може почати загнивати через надмірне зволоження. Однак і пересихання коріння допускати не можна, особливо взимку. Щоб уникнути перезволоження або недоливу, завжди заздалегідь перевіряйте рівень вологості грунту, щоб переконатися, що полив дійсно необхідний.

Раніше "Телеграф" розповідав про квіти у грудні. Які види можна сіяти на розсаду взимку і як правильно це робити.