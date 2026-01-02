Рус

Якщо не робити цього з орхідеями кожен рік, вони можуть загинути: важливе завдання на зиму

Галина Струс
Орхідея в домашніх умовах дуже вибаглива та вимоглива рослина Новина оновлена 02 січня 2026, 15:20
Орхідея в домашніх умовах дуже вибаглива та вимоглива рослина. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Любителі кімнатних рослин знають, якими вибагливими можуть бути орхідеї

Орхідеї — красиві кімнатні рослини, які багато хто дуже любить мати вдома. Однак ці квіти дуже вибагливі у догляді та вимагають до себе підвищеної уваги. Щоб вони красиво цвіли і були здорові, потрібно щороку їх пересаджувати і помірно поливати.

"Телеграф" розповідає, як правильно доглядати орхідеї в будинку і як зрозуміти, що їх час пересаджувати.

Догляд за орхідеями — що потрібно знати?

Є кілька порад щодо догляду за орхідеями, які мають знати любителі цих кімнатних рослин. Перше, що важливо пам'ятати, орхідею потрібно пересаджувати стабільно кожного року, пише Express.

орхідея, вазон
Орхідея. Фото: https://ua.freepik.com/

Якщо ви помітили, що коріння рослини стало вузлуватим і стисненим, а також з’явилося біле коріння, значить орхідея точно потребує пересадки. Також важливою ознакою є підгниле, коричневе і м’яке коріння у рослини.

Дуже важливо при пересадці та обрізанні квітки використовувати чисті, а краще стерильні садові ножиці або кусачки, оскільки орхідея дуже чутлива до інструментів. Будь-яке забруднення або пошкодження може призвести до загибелі рослини.

Часто кімнатна рослина може почати загнивати через надмірне зволоження. Однак і пересихання коріння допускати не можна, особливо взимку. Щоб уникнути перезволоження або недоливу, завжди заздалегідь перевіряйте рівень вологості грунту, щоб переконатися, що полив дійсно необхідний.

Раніше "Телеграф" розповідав про квіти у грудні. Які види можна сіяти на розсаду взимку і як правильно це робити.

