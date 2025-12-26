Одна ошибка может погубить рождественник во время цветения: что нельзя делать с вазоном

Эту ошибку допускают многие любители комнатных растений

Рождественский кактус — любимый вазон многих любителей комнатных растений, так как в период новогодних праздников он зацветает красивыми розовыми или белыми цветами. Это растение имеет научное название "Шлюмбергера", но в народе его называют просто — рождественник или декабрист. Такой вазон в целом не очень требовательный, но любит уход и заботу.

"Телеграф" рассказывает, какую ошибку не стоит допускать, чтобы не погубить рождественник, особенно зимой, когда он цветет.

Как ухаживать за рождественником?

Естественная среда обитания рождественских кактусов — тропические леса Южной Америки, пишет Express. А это значит, что они растут в основном под массивными деревьями и получают мало влаги из земли, впитывая большую часть воды из влажной среды. Подобные условия нужно создать этим кактусам и в вазонах.

Фото: Getty Images

Главная ошибка, которую допускают многие — это излишний полив, особенно в период цветения. Рождественнику нужно, чтобы почва полностью просыхала между поливами, а само внесение воды в грунт должно быть не частым.

Если заметили, что ветки декабриста покрылись пятнами, значит корни уже начали гнить и растение может погибнуть. Постарайтесь не поливать вазон, пока почва в нем не высохнет полностью.

В зимний период лучше всего поливать рождественник не чаще, чем раз в три недели. А когда потеплеет, вазон можно поливать немного чаще, так как весной декабристы обычно активно растут.

