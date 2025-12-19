Цветы в декабре: какие виды можно сеять на рассаду зимой и как правильно это делать

Некоторые цветы можно сеять на рассаду уже в декабре

Когда все работы на огороде и в саду завершены, можно заниматься выращиванием растений в доме. Например, можно посеять петрушку или прорастить зеленый лук к праздникам. А можно заняться и посадкой рассады цветов.

"Телеграф" рассказывает, какие виды цветов можно сеять на рассаду уже в декабре, чтобы весной и летом они зацвели.

Какие цветы можно сеять на рассаду?

Для посева в декабре подойдут цветы, которые медленно растут на старте, рассказала в своем тик-ток видео опытная огородница Олеся Васильевна. К таким цветам относятся эустома, бегония, лобелия, примула, гвоздика шабо, пеларгония.

Так выглядит рассада эустомы

По словам огородницы, эти цветы очень медленные на старте, поэтому им нужно больше времени на прорастание, чтобы они могли зацвести летом. Их нужно сеять поверхностно, не слишком углубляя в грунте семена.

Очень важно при посеве рассады этих цветов создать им стабильную комфортную температуру. Это можно сделать при помощи специальных фитоламп, чтобы поддерживать +20-24 градуса тепла постоянно.

Поливать рассаду цветов нужно через пульверизатор. А до первых всходов контейнер с высеянными семенами нужно прикрыть — крышкой или пленкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал про самый быстрый способ вырастить зеленый лук зимой. Успеете к праздникам.