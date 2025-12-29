Вы точно его видели, но не знали название. В Украине есть необычное растение с сочными белыми ягодами
Эти ягоды могут быть ядовиты, поэтому есть их не стоит
Украина богата на разные растения, а некоторые из них плодоносят даже в морозы. Так, например, в наших широтах встречается необычный кустарник — Снежноягодник белый, который плодоносит зимой и выдерживает морозы до -35 градусов по Цельсию.
"Телеграф" рассказывает, что такое Снежноягодник белый, как он выглядит и почему его не стоит употреблять в пищу.
Снежноягодник белый — что это за растение?
Снежноягодник белый — это листопадный декоративный кустарник семейства Жимолостные. Свое необычное название он получил из-за сочных белых плодов, которые густо налеплены на ветках и напоминают комья снега. Примечательно, что эти белые ягоды остаются на кустарнике даже после того, как опадают листья.
Густой кустарник Снежноягодника растет до 1,5 метра в высоту и используется для озеленения парковых зон. Однако встречается и в дикой природе, лесополосах и у дорог. Цветет это растение во второй половине лета мелкими розовыми колокольчатыми цветками.
Снежноягодник — неприхотливое растение, поэтому так часто используется в ландшафтном дизайне и озеленении. Примечательно, что оно переносит морозы до −35°C, а еще отлично справляется с городской загазованностью.
Известно, что родиной снежноягодника является Северная Америка. В Украину это растение попало в середине или второй половине XIX века. Его завезли как декоративное растение для украшения дворянских усадеб, ботанических садов и парков.
Очень важно помнить, что сочные белые ягоды этого кустарника ядовитые, поэтому употреблять их в пищу нельзя. Особенно они опасны для детей, так как могут вызывать легкое отравление.
