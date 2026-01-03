Гороскоп на 4 января: Близнецам захочется новых знакомств, а Стрельцам — ярких эмоций

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 4 января

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 4 января, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака почувствуют прилив мотивации с самого утра. Появится сильное желание действовать активно. Дайте этой энергии выход через конкретные поступки, а не пустые разговоры.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам завтра важно сохраняя привычный ритм и не торопить события. Важно соблюдать меру, чтобы не перегрузить ни тело, ни ум, и день принес радость без лишней спешки.

Близнецы (21.05-21.06)

У Близнецов 4 января мысли будут сменять друг друга с необычной скоростью. Появится желание завести новые знакомства, делиться идеями и обсуждать их с окружающими. Финансовая сфера стабильна, хотя возможны небольшие расходы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Завтра Рак будет ощущать повышенную чувствительность к настроению окружающих. Финансовые вопросы останутся под контролем, если придерживаться привычных рамок. Не растворяйтесь в чужих переживаниях.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы захотят быть в центре внимания. Энергии хватит, чтобы вдохновлять других, но чрезмерное давление может вызвать напряжение. В личных отношениях возможны яркие моменты, однако резкая реакция на критику способна нарушить гармонию.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Для Дев этот день станет проверкой внутреннего равновесия. Желание контролировать все будет сочетаться с потребностью расслабиться. Позвольте себе немного спонтанности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра представители этого знака могут заметить, что от них ждут действий, а не привычного безучастного поведения. В финансах важно сохранять осторожность и не спешить с расходами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов 4 января энергия будет бить ключом. Если не направить ее в полезное русло, она может превратиться в раздражение. В личных отношениях скрытые чувства могут всплыть на поверхность, важно сохранять спокойствие.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Этот знак захочет движения, новых впечатлений и общения. Личные отношения могут принести яркие эмоции, но не обойдется без споров из-за разного темпа действий. Сохраняйте свободу, но не забывайте о мере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Для Козерогов день будет спокойным и собранным. Уверенность придет, если не брать на себя лишние дела. Финансы стабильны, а размышления о будущем помогут планировать шаги вперед.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям это воскресенье принесет неожиданные идеи и прилив внутреннего подъема. В личных отношениях хорошо просто поговорить и обменяться идеями. Превратите мысли в конкретные действия — так энергия принесет результат и радость.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра Рыбы проведут день в гармоничном и плавном ритме. Энергии достаточно, но она требует бережного обращения. Финансовая сфера стабильна, если не поддаваться эмоциональным порывам.