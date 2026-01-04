Экологичный, звонкий и долговечный: почему советский хрусталь до сих пор лучше современного

Его и сейчас можно найти во многих шкафах

До сих пор многие хранят и используют советскую посуду, среди которой хрусталь занимает особое место. За его блеском скрывается много преимуществ, несмотря на старый вид.

Он до сих пор пользуется спросом у коллекционеров и тех, кто ценит красивые вещи для дома. Причин этому несколько, как написал "Телеграф".

Изысканные предметы советского хрусталя

Прежде всего, в советском хрустале больше свинца – от 24% и больше. Это делает его ярким и звонким, а также позволяет делать сложные узоры и грани, которых часто не добиться в современных изделиях.

В советское время контролировали каждый этап производства. Каждое изделие проверяли на качество, что обеспечивало долговечность и безупречный вид.

Кристалл также считают экологически чистым материалом. Он безопасен для людей и окружающей среды, поэтому его ценят в современном мире.

К тому же, он красиво отражает свет, создает эффектные преломления и тени. Поэтому хрусталь имеет граненый вид и может украшать любой интерьер.

Для многих важен еще и эмоциональный аспект. Советский хрусталь напоминает об определенной эпохе и детских воспоминаниях, поэтому для коллекционеров он особенно ценен.

Хрустальные бокалы

"Минусы" современного хрусталя

Современный хрусталь, особенно тот, который производят массово, часто теряет качество из-за дешевых материалов и упрощенного производства. Ручную работу, которая делает хрусталь точным и изящным, заменяют машины, поэтому детали и гравировка получаются менее аккуратными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему советскую стиральную машинку "Малютка" до сих пор выбирают.