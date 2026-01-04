Екологічний, дзвонкий та довговічний: чому радянський кришталь досі кращий за сучасний

Його і зараз можна знайти у багатьох шафах

Досі багато хто зберігає та використовує радянський посуд, серед яких кришталь займає особливе місце. За його блиском ховається багато переваг, не дивлячись на старий вигляд.

Він досі має попит у колекціонерів і тих, хто цінує красиві речі для дому. Причин цьому кілька, як написав "Телеграф".

Вишукані предмети радянського кришталю

Перш за все, у радянському кришталю більше свинцю — від 24% і більше. Це робить його яскравим і дзвінким, а також дозволяє робити складні візерунки та грані, яких часто не досягти у сучасних виробах.

У радянські часи контролювали кожен етап виробництва. Кожен виріб перевіряли на якість, що забезпечувало довговічність і бездоганний вигляд.

Кришталь також вважають екологічно чистим матеріалом. Він безпечний для людей і навколишнього середовища, тому його цінують у сучасному світі.

До того ж, він красиво відбиває світло, створює ефектні заломлення та тіні. Через це кришталь має граний вигляд і може прикрашати будь-який інтер’єр.

Для багатьох важливий ще й емоційний аспект. Радянський кришталь нагадує про певну епоху та дитячі спогади, тому для колекціонерів він особливо цінний.

Кришталеві келихи

"Мінуси" сучасного кришталю

Сучасний кришталь, особливо той, що виробляють масово, часто втрачає якість через дешеві матеріали та спрощене виробництво. Ручну роботу, яка робить кришталь точним і витонченим, замінюють машини, тому деталі та гравіювання виходять менш акуратними.

