Фуксия страдает от белокрылки? Есть действенное средство

Есть три способа, как избавиться от белокрылки

Даже опытные цветоводы могут отказываться от выращивания такой красавицы как фуксия. Главной проблемой при зимнем хранении садовых и комнатных растений зачастую оказывается очень мелкий и назойливый вредитель — белокрылка.

Что делать, если на комнатных растениях обнаружены белые мотыльки, похожие на моль, но величиной всего 2-3 мм? Скопления этой "фауны" вызывают тревогу, поскольку они питаются соками побегов, нанося им вред. Дорогие сортовые цветы теряют декоративность, отказываются цвести и могут погибнуть.

Есть несколько способов борьбы с белокрылкой. Но начать следует с главного — требуется карантин для зараженных растений, либо обрабатывать все подряд вне зависимости от того, видели вы там вредного насекомого или нет. Особенно это касается растений, которые вы только что купили и принесли домой.

Народный способы борьбы с белокрылкой включают в себя опрыскивание настойкой бархатцев, чеснока, обмывание листьев раствором хозяйственного мыла. Есть специальные клеевые ловушки, которые часто используются в теплицах. Инсектициды. Да, химия, но это самый быстрый и действенный способ избавления от вредных насекомых. Есть разные препараты против белокрылки, но мы посоветуем взять такой проверенный препарат как Актара. Один пакетик весом 1.4 грамма нужно растворить в воде комнатной температуры объемом 0.75 литра. Поливать под корень.

Фуксия будет долго радовать цветением, если вовремя спасти ее от вредителей. Фото: pixabay.com

