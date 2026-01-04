Фуксия страдает от белокрылки? Есть действенное средство
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть три способа, как избавиться от белокрылки
Даже опытные цветоводы могут отказываться от выращивания такой красавицы как фуксия. Главной проблемой при зимнем хранении садовых и комнатных растений зачастую оказывается очень мелкий и назойливый вредитель — белокрылка.
Что делать, если на комнатных растениях обнаружены белые мотыльки, похожие на моль, но величиной всего 2-3 мм? Скопления этой "фауны" вызывают тревогу, поскольку они питаются соками побегов, нанося им вред. Дорогие сортовые цветы теряют декоративность, отказываются цвести и могут погибнуть.
Есть несколько способов борьбы с белокрылкой. Но начать следует с главного — требуется карантин для зараженных растений, либо обрабатывать все подряд вне зависимости от того, видели вы там вредного насекомого или нет. Особенно это касается растений, которые вы только что купили и принесли домой.
- Народный способы борьбы с белокрылкой включают в себя опрыскивание настойкой бархатцев, чеснока, обмывание листьев раствором хозяйственного мыла.
- Есть специальные клеевые ловушки, которые часто используются в теплицах.
- Инсектициды. Да, химия, но это самый быстрый и действенный способ избавления от вредных насекомых. Есть разные препараты против белокрылки, но мы посоветуем взять такой проверенный препарат как Актара. Один пакетик весом 1.4 грамма нужно растворить в воде комнатной температуры объемом 0.75 литра. Поливать под корень.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно использовать дома и на огороде кожуру мандаринов и апельсинов — ее совсем не обязательно выкидывать после новогодних праздников.