Фуксія страждає від білокрилки? Є дієвий засіб

Є три способи, як позбутися білокрилки

Навіть досвідчені квіткарі можуть відмовлятися від вирощування такої красуні як фуксія. Головною проблемою при зимовому зберіганні садових і кімнатних рослин найчастіше виявляється дуже дрібний і настирливий шкідник — білокрилка.

Що робити, якщо на кімнатних рослинах виявлені білі метелики, схожі на моль, але завбільшки всього 2-3 мм? Нагромадження цієї "фауни" викликають тривогу, оскільки вони харчуються соками пагонів, завдаючи їм шкоди. Дорогі сортові квіти втрачають декоративність, відмовляються цвісти та можуть загинути.

Є кілька способів боротьби із білокрилкою. Але почати слід з головного — потрібно запровадити карантин для заражених рослин, або обробляти все підряд незалежно від того, бачили ви там шкідливу комаху чи ні. Особливо це стосується рослин, які ви щойно купили та принесли додому.

Народні методи боротьби з білокрилкою включають обприскування настоянкою чорнобривців, часнику, обмивання листя розчином господарського мила. Є спеціальні клейові пастки, які часто використовуються у теплицях. Інсектициди. Так, хімія, але це найшвидший і найдієвіший спосіб позбавлення від шкідливих комах. Є різні препарати проти білокрилки, але ми порадимо взяти такий перевірений препарат, як Актара. Один пакетик вагою 1.4 г потрібно розчинити у воді кімнатної температури об’ємом 0.75 літра. Поливати під корінь.

Фуксія довго радуватиме цвітінням, якщо вчасно врятувати її від шкідників. Фото: pixabay.com

