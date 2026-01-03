Укр

Корка новогодних мандарин вам еще послужит: 11 способов применения

Ирина Семчишина
Читати українською
Новость обновлена 03 января 2026, 19:13
Как можна использовать кожуру цитрусовых дома и на огороде. Фото Pixabay

После Нового года осталась масса мандариновых и апельсиновых отходов в виде корок? Не спешите выбрасывать, ведь есть сразу 11 способов их применения.

Яркие сочные сладкие — апельсины и мандарины создают особое праздничное настроение. Но даже будучи съедены, эти представители цитрусовых способны принести массу пользы вашему дому.

Кулинария

  • Оставляем чистые корки мандарин где-нибудь на полке, в сухом месте. Через месяц они высохнут, после чего их измельчают в кофемолке или другом приспособлении. Вуаля: полученный порошок можно добавлять в печенье, запеканки. Всего чайная ложка желтого порошка придает выпечке чудесный освежающий аромат.
  • Свежие корки мандарин могут принять посильное участие в мариновании курицы или другого мяса. Ароматика такого маринада просто волшебна, а главное — почти бесплатна. Кстати, так же можно избавиться от неприятных запахов, если вдруг (о, боже!) мясо оказалось несвежим.
  • Завариваем чай, добавляем в глинтвейн, и даже просто в компот.
  • Добавляя в емкости с крупами высушенные корочки апельсин, можно избавиться от жучков.

Комнатное и садовое цветоводство, огород

  • Корки цитрусовых отпугивают муравьев, клещей, тлю и прочую подобную живность. Всего кусочек корки чуть прикопать в горшке — хороший способ выгнать незваных гостей.
  • Можно собрать корки мандарин и апельсин с тем, чтобы прикопать их под садовыми деревьями-кустами, когда возникнет возможность сделать это.
  • Это ароматное добро можно также собирать, чтобы потом добавить в компост. В силу особенностей такой добавки компост быстрее зреет.
  • В почву, предназначенную для рассады, корки тоже добавляются. Дело в том, что за счет пектина такой грунт лучше держит влагу.
  • Корочки мандарин в комнатных цветах могут сыграть роль отпугивателя кошек, поскольку пушистые мурлыки не любят этот запах.

Что могут сделать корки апельсин для вашего дома

  • Разложенные по карманам одежды или между постельным бельем корочки цитрусовых придают им запах.
  • Аналогичные мероприятия защищают еще и от моли.

