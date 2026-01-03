Корка новогодних мандарин вам еще послужит: 11 способов применения

После Нового года осталась масса мандариновых и апельсиновых отходов в виде корок? Не спешите выбрасывать, ведь есть сразу 11 способов их применения.

Яркие сочные сладкие — апельсины и мандарины создают особое праздничное настроение. Но даже будучи съедены, эти представители цитрусовых способны принести массу пользы вашему дому.

Кулинария

Оставляем чистые корки мандарин где-нибудь на полке, в сухом месте. Через месяц они высохнут, после чего их измельчают в кофемолке или другом приспособлении. Вуаля: полученный порошок можно добавлять в печенье, запеканки . Всего чайная ложка желтого порошка придает выпечке чудесный освежающий аромат.

. Всего чайная ложка желтого порошка придает выпечке чудесный освежающий аромат. Свежие корки мандарин могут принять посильное участие в мариновании курицы или другого мяса . Ароматика такого маринада просто волшебна, а главное — почти бесплатна. Кстати, так же можно избавиться от неприятных запахов, если вдруг (о, боже!) мясо оказалось несвежим.

. Ароматика такого маринада просто волшебна, а главное — почти бесплатна. Кстати, так же можно избавиться от неприятных запахов, если вдруг (о, боже!) мясо оказалось несвежим. Завариваем чай , добавляем в глинтвейн , и даже просто в компот .

, добавляем в , и даже просто в . Добавляя в емкости с крупами высушенные корочки апельсин, можно избавиться от жучков.

Комнатное и садовое цветоводство, огород

Корки цитрусовых отпугивают муравьев, клещей, тлю и прочую подобную живность. Всего кусочек корки чуть прикопать в горшке — хороший способ выгнать незваных гостей.

и прочую подобную живность. Всего кусочек корки чуть прикопать в горшке — хороший способ выгнать незваных гостей. Можно собрать корки мандарин и апельсин с тем, чтобы прикопать их под садовыми деревьями-кустами , когда возникнет возможность сделать это.

, когда возникнет возможность сделать это. Это ароматное добро можно также собирать, чтобы потом добавить в компост . В силу особенностей такой добавки компост быстрее зреет.

. В силу особенностей такой добавки компост быстрее зреет. В почву, предназначенную для рассады , корки тоже добавляются. Дело в том, что за счет пектина такой грунт лучше держит влагу.

, корки тоже добавляются. Дело в том, что за счет пектина такой грунт лучше держит влагу. Корочки мандарин в комнатных цветах могут сыграть роль отпугивателя кошек , поскольку пушистые мурлыки не любят этот запах.

Что могут сделать корки апельсин для вашего дома

Разложенные по карманам одежды или между постельным бельем корочки цитрусовых придают им запах .

. Аналогичные мероприятия защищают еще и от моли.

