Корка новогодних мандарин вам еще послужит: 11 способов применения
После Нового года осталась масса мандариновых и апельсиновых отходов в виде корок? Не спешите выбрасывать, ведь есть сразу 11 способов их применения.
Яркие сочные сладкие — апельсины и мандарины создают особое праздничное настроение. Но даже будучи съедены, эти представители цитрусовых способны принести массу пользы вашему дому.
Кулинария
- Оставляем чистые корки мандарин где-нибудь на полке, в сухом месте. Через месяц они высохнут, после чего их измельчают в кофемолке или другом приспособлении. Вуаля: полученный порошок можно добавлять в печенье, запеканки. Всего чайная ложка желтого порошка придает выпечке чудесный освежающий аромат.
- Свежие корки мандарин могут принять посильное участие в мариновании курицы или другого мяса. Ароматика такого маринада просто волшебна, а главное — почти бесплатна. Кстати, так же можно избавиться от неприятных запахов, если вдруг (о, боже!) мясо оказалось несвежим.
- Завариваем чай, добавляем в глинтвейн, и даже просто в компот.
- Добавляя в емкости с крупами высушенные корочки апельсин, можно избавиться от жучков.
Комнатное и садовое цветоводство, огород
- Корки цитрусовых отпугивают муравьев, клещей, тлю и прочую подобную живность. Всего кусочек корки чуть прикопать в горшке — хороший способ выгнать незваных гостей.
- Можно собрать корки мандарин и апельсин с тем, чтобы прикопать их под садовыми деревьями-кустами, когда возникнет возможность сделать это.
- Это ароматное добро можно также собирать, чтобы потом добавить в компост. В силу особенностей такой добавки компост быстрее зреет.
- В почву, предназначенную для рассады, корки тоже добавляются. Дело в том, что за счет пектина такой грунт лучше держит влагу.
- Корочки мандарин в комнатных цветах могут сыграть роль отпугивателя кошек, поскольку пушистые мурлыки не любят этот запах.
Что могут сделать корки апельсин для вашего дома
- Разложенные по карманам одежды или между постельным бельем корочки цитрусовых придают им запах.
- Аналогичные мероприятия защищают еще и от моли.
