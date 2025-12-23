Эта ароматная зелень спасет ваши овощи от вредных насекомых

Совместная посадка некоторых растений создает условия, неблагоприятные для некоторых вредных насекомых. Например, фасоль и бобы можно вырастить без жучков, если рядом посадить эту ароматную зелень.

Природа мудра, и в диком поле не встретишь посадки одного единственного растения — все перемешано, растет как бы случайно, но при этом всем хватает места. Организовать подобную систему на огороде, чтобы получать экологически чистый урожай, без химии — высшее агрономическое искусство. И недавние исследования японских ученых позволили сделать еще один шаг в этом направлении.

Было экспериментально доказано, если посадить рядом с бобовыми растениями базилик — можно обеспечить защиту от жучков.

Главное: Базилик (любого цвета и сорта) нужно посеять не далее 1 метра от фасоли.

Оказалось, что ароматические соединения, которые выделяются в процессе вегетации базилика, оказывают положительное влияние на рост и развитие фасоли. Причем это происходит на генетическом уровне!

Вторым важным фактом стало то, что на аромат базилика слетается естественный враг паутинных клещей Phytoseiulus persimilis. Кстати, целесообразно высаживать базилик именно возле тех растений, которые наиболее сильно поражаются этим видом клеща: огурцы, помидоры, а также розы. В итоге все выигрывают: вы получаете экологически чистый урожай, при этом употребляете свежую ароматную зелень, а фасоль остается без жучков.

