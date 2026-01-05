Вкус детства харьковчан. Как легендарный торт не теряет популярность более 120 лет

Этот десерт до сих пор изготавливают и продают в магазинах

Многие украинские города имеют свои уникальные сладости, к примеру, Киевский торт. Однако и у Харькова есть свой торт, который стал легендой и любимым десертом разных поколений.

"Телеграф" расскажет, что же делает этот торт особенным и почему он снискал свою славу. Отметим, что в 1896 году немецкий предприниматель Григорий Борман открыл кондитерскую фабрику, на которой родился шоколадно-вафельный торт "Харьковский".

Почему Харьковский торт стал легендой Харькова

Одной из особенностей этого торта является то, что он уже в коробке поделен на порции. Сейчас так никого не удивить, а когда торт только появился — это считалось высоким уровнем кондитерского искусства.

Бывшая кондитерская фабрика "Жорж Борман". Фото: Википедия

Харьковский торт состоит из одиннадцати тонких, хрустящих вафельных коржей, обильно смазанных шоколадным кремом. Он, к слову, сделан из сливочного масла, какао и черного шоколада, а еще сгущенки. Также здесь есть ванильный вкус и поджаренные измельченные орехи. Это сочетание создает интересную и хрустящую структуру торта.

Многие любят торт "Харьковский" не только за вкус, но и за практичность. Ведь срок годности достигает трех месяцев при хранении в холодильнике.

Как выглядит Харьковский торт

Сейчас Харьковский торт производит Харьковская бисквитная фабрика. Она сохранила классический рецепт и старинные традиции, при этом внедряя современные технологии контроля качества. Это сочетание позволило сделать торт еще лучше и не потерять популярность.

Никакой колы и пепси: с чем смаковать Харьковский торт

Торт "Харьковский" имеет выраженный и сладкий вкус, поэтому идеальным сочетанием станет крепкий кофе или черный чай. Они подчеркнут вкусы коржей, крема и нотки ванили. Лучше даже брать напитки без сахара, чтобы не создавать дополнительной приторности. Не стоит кушать торт со сладкими газированными напитками или компотом, ведь их вкус может перебить все вкусы торта и добавить горечи.

Харьковский торт. Фото: открытые источники

Харьковский торт — не просто десерт, а летопись в сладкой форме. Его рецепт сохраняется поколениями и только улучшается без радикальных изменений. Безусловно, торт "Харьковский" стал символом Харькова, а по своему вкусу может даже составить конкуренцию столичному Киевскому торту.

