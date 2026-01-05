Смак дитинства харків'ян. Як легендарний торт не втрачає популярність понад 120 років

Цей десерт й досі виготовляють та продають в магазинах

Чимало українських міст мають свої унікальні солодощі, до прикладу, Київський торт. Однак й Харків має свій торт, який став легендою та улюбленим смаколиком різних поколінь.

"Телеграф" розповість, що ж робить цей торт особливим та чому він здобув свою славу. Зауважимо, що у 1896 році німецький підприємець Григорій Борман відкрив кондитерську фабрику, на якій й народився шоколадно-вафельний торт "Харківський".

Чому Харківський торт став легендою Харкова

Однією з особливостей цього торта є те, що він вже в коробці поділений на порції. Наразі цим нікого не здивувати, а коли торт лише з'явився — це вважалось високим рівнем кондитерського мистецтва.

Колишня кондитерська фабрика "Жорж Борман". Фото: Вікіпедія

Харківський торт складається з одинадцяти тонких, хрустких вафельних коржів, які рясно змащені шоколадним кремом. Він, до слова, зроблений з вершкового масла, какао та чорного шоколаду, а ще згущеного молока. Також тут є виражений ванільний смак та підсмажені подрібнені горіхи. Це поєднання створює цікаву та хрустку структуру торта.

Чимало людей полюбляють торт "Харківський" не тільки за смак, а й за практичність. Адже строк придатності сягає трьох місяців при зберіганні у холодильнику.

Як виглядає Харківський торт

Зараз Харківський торт виготовляє Харківська бісквітна фабрика. Вона зберегла класичний рецепт і старовинні традиції, при цьому впроваджуючи сучасні технології контролю якості. Це поєднання дозволило зробити торт ще кращим та не втратити популярність.

Ніякої коли та пепсі: з чим смакувати Харківський торт

Торт "Харківський" має виражений та солодкий смак, тому ідеальним поєднанням стане міцна кава чи чорний чай. Вони підкреслять смаки коржів, крему та нотки ванілі. Ліпше навіть брати напої без цукру, аби не створювати додаткову приторність. Не варто вживати торт з солодкими газованими напоями чи компотом, адже їх смак може перебити усі смаки торту та ще й додати гіркоти.

Харківський торт. Фото: вікриті джерела

Наразі Харківський торт — не просто десерт, а літопис у солодкій формі. Його рецепт зберігається поколіннями та лише покращується без радикальних змін. Безперечно торт "Харківський" став символом Харкова, а за своїм смаком може навіть скласти конкуренцію столичному Київському торту.

