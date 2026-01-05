Киевский торт когда-то возили в Кремль: история самого известного символа столицы Украины (фото)

Есть легенда, что рецепт торта получился случайно — рабочие цеха забыли положить белки в холодильник

Киевский торт известен многим как сладкий символ столицы. Его легко узнать по хрустящим коржам и фирменной коробке, но немногие знают, как именно появился этот десерт и почему он стал таким популярным.

Его производят в больших масштабах, а настоящее изделие легко узнать по коробке с надписью ROSHEN. Многие люди помнят его как подарок из столицы, написал "Телеграф".

Как один десерт превратился в гастрономическую легенду Киева

Торт появился в середине XX века на фабрике имени Карла Маркса, сегодня — ROSHEN. Первоначальный рецепт включал дорогие индийские кешью и белково-заварной крем. Со временем орехи заменили на местный фундук, а внешнее оформление менялось от изображения Пешеходного моста до каштановых листьев. Секрет точного состава коржей и крема остался коммерческой тайной. В магазинах можно найти много вариантов торта, но настоящий Киевский торт — это именно тот, что в фирменной упаковке ROSHEN.

Хрустящие коржи с белково-ореховым кремом. Фото: Wikipedia

В советское время десерт имел особый статус. Его дарили чиновникам, возили в Кремль и передавали в знак благодарности. Торт покупали не просто так — его искали, стояли в очередях и получали через знакомых. Особую огласку получил случай, когда торт весом более 5 кг подарили Леониду Брежневу к 70-летию, разделив на 70 кусков.

Сегодня Киевский торт производят почти миллион штук в год. ROSHEN владеет авторским брендом, но на рынке появились и другие варианты, например "Киевский домашний" или "Столичный хрустящий". Несмотря на это, именно классический торт остается популярным сувениром из Киева. Самые свежие изделия продают в фирменных магазинах фабрики.

Классический Киевский торт. Фото: Wikipedia

Существует несколько версий появления рецепта:

Кондитеры забыли положить белки в холодильник, а начальник цеха с помощницей спасли партию, украсив ее кремом и орнаментом; Молодой Надежде Черногор, которая сначала "расписывала" торты, удалось создать рецепт после экспериментов на фабрике. Спустя 20 лет она получила первое место на республиканском конкурсе; В 1956 году СССР получил партию кешью из Индии. Кондитеры фабрики имени Карла Маркса создали десерт на основе этих орехов; Официальная версия: после многих экспериментов в 1973 году Анна Курило и Галина Фастовец-Калиновская получили авторское свидетельство от Совета Министров УССР.

Со временем рецепт совершенствовали: изменяли состав белково-ореховой смеси, добавляли фундук, экспериментировали с арахисом и кешью. Дорогие орехи повышали стоимость торта, потому на фабрике оставили только фундук.

