Гастрономическая визитка города: как появился львовский сырник

Несмотря на популярность десерта, точная дата его создания остается неизвестной

Одной из визиток Львова несомненно является львовский сырник. Традиционный десерт во все времена покоряет сердца гостей города.

"Телеграф" расскажет об истории и традиционном значении этого произведения кулинарного искусства. Как появилась идея поливать сырник шоколадной массой до сих пор остается тайной.

История львовского сырника

Несмотря на глубокие корни в региональной кухне, назвать точную дату создания этого десерта никто не может. Считается, что рецепт сырника формировался на протяжении XVIII-XIX веков, когда во Львове, под влиянием австрийской и польской кухонь, начали распространяться традиции готовки блюд из сыра.

В советские времена популяризатором этого блюда стала выдающаяся украинская кулинарка Дария Цвек, опубликовавшая в своих книгах несколько рецептов сырника. После этого рецепт связывали исключительно с ней. Однако некоторые историки кулинарии считают, что он появился гораздо раньше как пасхальное угощение.

Львовский сырник

Особенности рецепта

Львовский сырник, как классический творожный десерт, готовится на основе домашнего сыра, яиц, масла и сахара. Можно добавлять цукаты, лимонную цедру или ваниль для усиления вкуса. Нежная текстура и сочность считаются характерными особенностями этого рецепта.

Львовский сырник

После выпекания сырник традиционно покрывают шоколадной глазурью или поливают вареньем, что придает ему другие оттенки вкуса. Десерт подают охлажденным, с чашечкой ароматного львовского кофе.

