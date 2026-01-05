Гастрономічна візитівка міста: як з'явився львівський сирник

Попри популярність десерту, точна дата його створення залишається невідомою

Однією з візитівок Львова безсумнівно є львівський сирник. Традиційний десерт в будь-які часи підкорює серця гостей міста.

"Телеграф" розкаже про історію та традиційне значення цьогог витвору кулінарного мистецтва. Звідки з’явилась ідея поливати сирник шоколадною масою до сьогодні залишається таємницею.

Історія львівського сирника

Попри глибоке коріння в регіональній кухні, назвати точну дату створення цього десерту ніхто не може. Вважається, що рецепт сирника формувався протягом XVIII-XIX століть, коли у Львові, під впливом австрійської та польської кухонь, почали поширюватися традиції приготування страв із сиру.

В радянські часи популяризаторкою цієї страви стала видатна українська кулінарка Дарія Цвек, яка у своїх книжках опублікувала декілька рецептів сирника. Після цього рецепт пов'язували виключно з нею. Проте, деякі історики кулінарії вважають, що він з’явився набагато раніше як великоднє частування.

Львівський сирник

Особливості рецепта

Львівський сирник, як класичний сирний десерт, готується на основі домашнього сиру, яєць, масла та цукру. Можна додавати цукати, лимонну цедру або ваніль для підсилення смаку. Ніжна текстура та соковитість вважаються характерними особливостями цього рецепту.

Львівський сирник

Після випікання сирник традиційно вкривають шоколадною глазур'ю або поливають варенням, що додає йому ще різних відтінків смаку. Десерт подають охолодженим, з філіжанкою ароматної львівської кави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кондитери створили десерт-символ Львова і, як не дивно, це не сирник.