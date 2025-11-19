Какой Львов на вкус? Кондитеры создали десерт-символ города и это не сырник

Рецепт изобрели местные кондитеры к 760-летию города

У украинских городов есть свои уникальные гастрономические символы – "сладкие визитки", которые давно стали частью местной культуры и традиций. Это известный "Киевский торт", легендарный "Харьковский", новый "Черновицкий".

Теперь и Львов обогатился еще одним культурным символом – недавно у города есть собственный фирменный торт. Этот десерт создали к 760-летию Львова кондитеры мастерской "Лигуминка", которая славится авторскими сладостями, органично сочетающими галицкие традиции с современными кулинарными трендами. "Телеграф" узнал о нем интересное.

Вкус, повествующий историю

Рецепт львовского торта – это настоящая гастрономическая поэма, написанная на языке вкусов. В основе десерта лежат ингредиенты, без которых невозможно представить Львов: ароматный кофе, изысканный шоколад, хрустящие орехи, сочные цукаты и сгущенное нежное молоко. Каждый компонент имеет свой неповторимый характер, а вместе они создают гармоничную симфонию вкуса – нежную, богатую и по-домашнему душевную.

Львовский торт, оформление

Автором рецепта стала Роксолана Плахтий, создавшая этот десерт в качестве подарка родному городу к юбилею. При разработке кондитеры стремились сохранить аутентичный дух старинного Львова, мастерски сочетая проверенные веками галицкие традиции с инновационными технологиями современного кондитерского искусства.

Международное признание

"Львовский торт" уже успел обрести популярность далеко за пределами Украины. Десерт представили на престижной международной выставке Sweet Expo в Варшаве, где он получил одобрительные отзывы от экспертов кондитерского дела и посетителей. Такая презентация продемонстрировала, что у украинского гастрономического бренда есть все шансы конкурировать на европейском рынке.

Львовский торт в разрезе

Часть великой традиции

Создание львовского торта стало естественным продолжением украинского кондитерского наследия. Стоит вспомнить и то, что Львов веками славился площадками – древними кондитерскими изделиями с уникальной рецептурой, передававшейся из поколения в поколение. Базовые вкусы торта – кофе, шоколад, орехи – воспроизводят атмосферу легендарных львовских кафе и древних традиций галицкой выпечки, погружая в неповторимую культурную ауру города.

Где попробовать и сколько стоит

Настоящий "Львовский торт" можно попробовать и заказать в мастерской "Лигуминка" — это авторский десерт, который производится именно здесь. Адреса сети кофеен "Лигуминка" во Львове:

ул. Франко, 77;

ул. Княгини Ольги, 100л.

Кроме этого, "Львовский торт" подают в специализированном кафе "Львовский Торт" на площади Рынок, 40 – в самом сердце города.

Также торт можно заказать через сайт "Лигуминки" или "Новую почту" для доставки в любой город Украины. Сегодня львовский торт можно приобрести в двух форматах:

500 граммов – 300 гривен;

1 килограмм – 600 гривен.

Это отличный вариант подарка для близких или символический гастрономический сувенир для всех, кто хочет почувствовать частицу Львова по вкусу. Покупая этот десерт, вы получаете не просто сладости, а настоящую долю местной культуры – продукт, символизирующий галицкий стиль жизни и передающиеся сквозь поколения традиции.

Сладкая визитка города

"Львовский торт" позиционируется не только как десерт, а как настоящая сладкая визитка города, в которой чувствуется любовь к родному Львову, уважение его истории и стремление сохранить уникальную культурную идентичность. Каждый кусочек этого торта – это маленькое путешествие в мир галицких вкусов, ароматов старинных кафе и теплой атмосферы города льва.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "Черновицком" торте, который уже стал изюминкой этого осеннего сезона. За каждым куском этого кулинарного произведения скрываются интересные истории, символы и локальные традиции.